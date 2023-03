Worldline facilite l'exploration du Métavers aux entreprises

La solution Shopping Mall en marque blanche offre aux entreprises du monde entier et de tous secteurs, la possibilité de de s'implanter pour la première fois dans le Métavers...

(Boursier.com) — Worldline , un leader mondial des services de paiement, facilite l'arrivée des commerçants, banques et prestataires de services dans le Métavers. À l'avenir, le Métavers constituera un nouveau canal de distribution au même titre que les points de vente et l'e-commerce. McKinsey estime le marché mondial du commerce dans le Métavers entre 2 et 2,6 trilliards de dollars à horizon 2030.

La solution en marque blanche de Worldline offre aux entreprises, absentes du Métavers, l'opportunité de préparer leur entrée dans cet espace dès maintenant...

Worldline a lancé le 8 mars dernier la nouvelle solution de Shopping Mall sur la plate-forme Decentraland, comprenant neuf premiers distributeurs dont Consorsbank, une banque allemande, The Chedi Andermatt, un hôtel de luxe suisse et Naked Life, une marque de spiritueux sans alcool. Cette solution en marque blanche est ouverte à toute société qui développe une stratégie dans le Métavers et recherche un moyen abordable de se lancer. Worldline les accompagne dans cette approche innovante...

Une entrée facilitée dans le monde du Web 3.0

Dans le Shopping Mall Worldline, les commerçants, les prestataires de services et les banques peuvent développer facilement leur présence sur le Web 3.0 leur permettant d'évaluer la réaction de leur propre communauté et la manière dont ils peuvent exploiter le potentiel du Métavers.

Le module de démarrage comprend des outils utiles pour un nouvel entrant dans le Métavers. Il offre aux locataires de boutiques la solution de paiement reconnue de Worldline — avec ou sans cryptomonnaies — ainsi qu'un ensemble performant de services publicitaires. Les modules complémentaires optionnels — dont la publicité ciblée, les produits phygitaux (associant univers physique et digital) et la réalité augmentée — offrent aux boutiques et aux produits une plus grande visibilité et permettent de créer une expérience client innovante. Pour les modules complémentaires, Worldline s'appuie sur des partenariats-clefs, notamment avec 42Meta (publicité ciblée), Metyis (produits phygitaux) et Threedium (réalité augmentée), tous leaders dans leurs segments respectifs.

Un projet pilote virtuel qui porte déjà ses fruits

La décision d'ouvrir une galerie marchande dans le Métavers a découlé d'une période de test de grande ampleur. En mars 2022, Worldline avait ainsi inauguré un showroom présentant chaque mois des marques allemandes, autrichiennes, suisses, françaises et australiennes reconnues. A l'issue de la phase de test d'un an, les résultats ont été si convaincants que ces entreprises souhaitent à présent poursuivre leur engagement avec une présence en propre dans la galerie marchande.