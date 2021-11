Wojo joue la carte franco-suisse

Wojo signe un partenariat avec Lagardère & Connexions et ouvre un 1er espace dans une boutique Relay en gare d'Annemasse, pensée pour accueillir le Léman Express.

(Boursier.com) — Après la signature d'un premier partenariat qui lui permet de proposer des espaces de coworking et des bureaux privés dans les hôtels du groupe Accor, Wojo initie une nouvelle collaboration avec Lagardère & Connexions et installe son tout premier espace de coworking dans une gare SNCF.

Lagardère & Connexions, filiale de Lagardère Travel Retail France et SNCF Gares & Connexions, expérimente en gare d'Annemasse une nouvelle déclinaison de son concept Relay pour les gares du quotidien... Ce magasin pilote “Gare du Quotidien” propose des nouvelles offres et des services innovants dédiés aux voyageurs réguliers, avec, entre autres, ce premier espace de coworking dans un Relay en gare, imaginé avec Wojo.

L'opérateur pose ses valises dans la gare phare du projet du Léman Express

Le 1er RER transfrontalier franco-suisse tire un trait d'union entre Genève et la Haute-Savoie du Nord. À terme, Annemasse sera la 4e gare de la région, où transiteront 4 millions de voyageurs chaque année.

Wojo et son partenaire Relay proposent aux voyageurs une expérience nouvelle en gare, et notamment la dimension professionnelle avec plus de 80 m2 dédiés au travail. Ils offrent aussi aux travailleurs frontaliers habitant Annemasse la possibilité de télétravailler depuis Wojo plutôt que de commuter chaque jour vers la Suisse...

L'esprit coworking en gare

Cette collaboration répond aux évolutions sociétales, accélérées par la crise du Covid, et aux nouvelles formes de travail hybrides, qui impliquent que chacun puisse télétravailler, organiser une réunion ou un rendez-vous là où il en a besoin. Avec la garantie de disposer d'un lieu et d'équipements répondant aux exigences d'une activité professionnelle.

"Aussi souple que l'esprit coworking qu'il propose, ce nouveau lieu est accessible à l'heure ou sur abonnement mensuel, afin de répondre aussi bien aux besoins des voyageurs quotidiens que des villes alentours" commente le groupe. Les voyageurs y disposent de tous les équipements facilitants, tels que le Wifi sécurisé haut débit, la reprographie, des casiers sécurisés pour les personnes qui ont besoin de faire une course pendant leur journée de travail, des sanitaires, ainsi que des services du Relay : boissons, restauration, magazines, produits high-tech.

Le calme leur est garanti : cet espace est isolé phonétiquement et physiquement pour des questions de sécurité et de qualité de travail, tout en étant intégré à la boutique, qui fait près de 170 m2 au total. Ils y retrouvent aussi l'esprit Wojo : le design, le confort et le choix des configurations entre petite salle de réunion de quatre personnes, tables de travail individuelles, phone box pour téléphoner en toute confidentialité, espace détente télé - canapé - bibliothèque.