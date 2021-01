WhatsApp : plus d'1,4 milliard d'appels passés pour le Nouvel An, un record !

Facebook et Instagram ont, quant à eux, diffusé plus de 55 millions de Live en cumulé le soir du 31 décembre...

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Nouveau record pour WhatsApp !... Alors que l'épidémie de Covid-19 aura séparé de nombreuses familles et amis pour le Nouvel An, la messagerie instantanée appartenant à Facebook a démontré sa popularité le soir du réveillon, enregistrant plus d'1,4 milliard d'appels audio et vidéo passés dans le monde.

L'application souligne ainsi qu'il s'agit d'un "record" et que les chiffres sont en progression de 50% par rapport au nombre d'appels passés le même jour l'an dernier. Mais WhatsApp, qui ne fonctionne plus sur certains smartphones utilisant une version obsolète d'Android ou d'iOS depuis le 1er janvier, n'est pas la seule messagerie de Facebook à avoir battu son nombre d'appels vidéo en groupe.

En effet, aux Etats-Unis, Messenger a doublé sa moyenne habituelle par rapport aux autres jours de l'année. Facebook et Instagram ont, quant à eux, diffusé plus de 55 millions de Live en cumulé le soir du 31 décembre...

"Les premiers jours de la pandémie ont produit des pics de trafic"

Entre confinements et restrictions des déplacements mis en place dans différents pays à travers le monde pour tenter d'enrayer l'épidémie de coronavirus, de nombreuses familles n'ont pas pu, pour rappel, se réunir pour fête le réveillon, incitant ainsi la plupart d'entre eux à se rabattre sur les applications de messagerie.

"Avant le Covid-19, le réveillon du Nouvel An a généré les plus gros pics de Facebook en matière de messagerie, de téléchargement de photos et de partage social à minuit à travers le monde", explique Caitlin Banford, responsable du programme technique chez Facebook, avant d'ajouter : "Cependant, en mars 2020, les premiers jours de la pandémie ont produit des pics de trafic qui éclipseraient plusieurs fois le réveillon du Nouvel An - et cela a duré des mois".

"Cette année, le réveillon du Nouvel An était très différent"

"Dans les coulisses, Facebook Engineering s'est réuni pour apporter des améliorations d'efficacité sans précédent et rendre notre infrastructure plus résiliente. Ce travail comprend les tests de charge, les tests de reprise après sinistre et la capacité de brassage", a également expliqué Caitlin Banford.

"Cette année, le réveillon du Nouvel An était très différent et nous avions des équipes d'ingénieurs dans les applications Facebook, prêtes à prendre en charge n'importe quel problème, afin que le monde puisse sonner en 2021", a-t-elle précisé.