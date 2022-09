WeWork annonce un partenariat avec 11 villes dans le monde, dont Paris

Pour encourager un retour au bureau flexible...

(Boursier.com) — Aujourd 'hui, WeWork, l'un des principaux fournisseurs mondiaux d'espaces flexibles, et la Mairie de Paris 17ème ont annoncé "WeWork X Paris 17", un partenariat stratégique visant à stimuler la croissance économique des entreprises de la ville en favorisant un retour flexible au travail pour les entreprises.

Ce partenariat se fait dans le cadre d'un programme mondial, à travers lequel WeWork a travaillé avec 11 villes afin de donner aux entreprises locales l'accès à des mesures incitatives pour les aider à s'orienter dans le mouvement mondial vers le travail flexible et à développer des solutions hybrides...

Solutions flexibles

Les villes participantes sont notamment Paris, New York, Londres, Singapour, Washington DC, Chicago, Boston, Miami, San Francisco, Los Angeles et Seattle. Alors que septembre marque traditionnellement le retour massif au bureau, le besoin de solutions flexibles de retour au travail est plus que jamais au premier plan des professionnels...

L'enthousiasme pour les espaces de travail hybrides est particulièrement prononcé à Paris, où la demande pour WeWork All Access, l'une des offres les plus flexibles de WeWork, n'a cessé de croître : Paris fait partie des cinq villes au monde ayant enregistré le plus grand nombre de réservations WeWork All Access depuis son lancement en 2021.

C'est en ayant à l'esprit les nombreuses entreprises qui continuent de penser à leur retour au bureau, que la Mairie de Paris 17 s' est une nouvelle fois associée à WeWork, non seulement pour encourager un retour au bureau en toute sécurité pour les travailleurs, mais aussi pour stimuler la prospérité économique des entreprises locales (commerces de proximité, cafés, restaurants, transports en commun...).

Le partenariat WeWork x Paris 17, à l'instar du programme mondial, offrira des avantages exclusifs par l'accès à l'important réseau d'espaces WeWork, notamment via :

50% de réduction sur WeWork All Access pendant 3 mois pour les nouveaux membres. WeWork All Access est un abonnement mensuel qui donne accès à des centaines de sites WeWork à travers le monde afin que les utilisateurs puissent choisir quand et où travailler ; ou encore des espaces de bureaux privés WeWork avec 1 mois gratuit avec un engagement de 3 mois ou plus, ou 2 mois gratuits avec un engagement de 6 mois ou plus...