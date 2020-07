Wall Street : 13 milliards de dollars en une seule séance pour Jeff Bezos

Le succès des valeurs technologiques sur le Nasdaq ne se dément pas... L'action Amazon a encore bondi de 7,9% lundi soir, soit une envolée de plus de 70% depuis le début de l'année.

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Les valeurs technologiques ont le vent en poupe à Wall Street... Et ce succès fait les affaires de John Bezos. Le fondateur d'Amazon, 56 ans et homme le plus riche de la planète, a ajouté 13 milliards de dollars à sa fortune personnelle grâce à la seule séance boursière de lundi à New York.

C'est la meilleure performance lpour une personnalité depuis la création de l'indice Bloomberg des milliardaires, en 2012. L'action Amazon a bondi de 7,9% lundi, sa plus forte hausse depuis décembre 2018, portée par un optimisme croissant sur les tendances d'achat en ligne. Le titre a grimpé de... 73% depuis le début de l'année.

Plus lourd que Nike

Jeff Bezos a vu sa fortune gonfler de 74 milliards de dollars cette année, pour atteindre 189,3 milliards de dollars, malgré l'entrée des États-Unis dans leur pire récession économique depuis la Grande Dépression. Il pèse désormais plus lourd personnellement que la valorisation boursière de géants comme Exxon Mobil, Nike et McDonald's Corp.

Mackenzie Bezos, son ex-femme, a gagné 4,6 milliards de dollars lundi, ce qui fait d'elle la 13ème personne la plus riche du monde.

Les habitudes changent

D'autres titans de la technologie profitent également des changements d'habitude des consommateurs depuis la crise sanitaire, les mesures de confinement les ayant contraints à rester davantage à la maison. Le secteur est aussi porté par le coup de pouce accordé aux marchés, via des efforts de relance sans précédent des gouvernements et banquiers centraux.

Le PDG de Facebook, Mark Zuckerberg, a ajouté près de 15 milliards de dollars à sa fortune depuis le début de l'année, alors même que de très grandes marques boycottent actuellement les publicités sur les réseaux sociaux.