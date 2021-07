VTEX annonce son introduction à la bourse de New York

... et se lance sur le marché Français

(Boursier.com) — VTEX est une plateforme internationale conçue pour lancer et piloter l'ensemble de la chaîne e-commerce à partir d'un point d'accès unique... Basée sur une technologie SaaS headless certifiée MACH Alliance, VTEX permet de déployer rapidement toutes les expériences e-commerce (omnicanal, marketplace, commerce mobile, social commerce, commerce BtoB...) et propose aussi les outils d'Order Management System associés (gestion des stocks, livraisons...).

VTEX est le premier et seul fournisseur de solutions e-commerce, marketplace et OMS entièrement intégré et capable d'accompagner n'importe qu'elle enseigne e-commerce de bout en bout.

VTEX introduit à la bourse de New York

Sous le symbole " VTEX ", la société est entrée à la Bourse de New-York (New York Stock Exchange) mercredi 21 juillet 2021. Première licorne technologique du Brésil, VTEX est aussi depuis deux ans la plateforme e-commerce qui connaît la plus forte croissance mondiale, avec 43,5% de croissance en 2020 et 44,1% en 2019 (Source : IDC Worldwide Digital Commerce Market Share)

Leader du marché Latino-Américain (LATAM) sur lequel elle équipe les principaux acteurs e-commerce, VTEX compte plus de 2.000 clients qui rassemblent plus de 2.500 sites e-commerce dans 32 pays...

VTEX se lance en France

Déjà implantée dans 12 pays dont en Europe dont le Royaume-Uni, la Roumanie, le Portugal et l'Italie, la société annonce par ailleurs son arrivée sur le marché Français. Elle dispose déjà d'un bureau à Paris et d'une équipe dirigée par Philippe Peyresaubes (ex Successfactors, Bazarvoice). Celle-ci devrait rapidement s'étoffer avec un recrutement important dans les prochains mois. Au total, VTEX compte 1.200 employés.

Sur de nombreux marchés étrangers et notamment LATAM, la société accompagne plusieurs grandes enseignes françaises comme Carrefour, L'Oréal, Nestlé...