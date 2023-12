Virgin Galactic plonge de 15% à Wall Street

Le milliardaire Richard Branson ne veut plus mettre la main à la poche...

(Boursier.com) — L 'action Virgin Galactic plonge de plus de 15% lundi à Wall Street, alors que Richard Branson a exclu tout nouvel investissement dans l'entreprise. Dans une interview accordée au Financial Times dimanche, le milliardaire britannique déclare que son empire commercial tentaculaire n'a plus les moyens, à la suite de la pandémie de Covid-19, ajoutant que Virgin Galactic devrait disposer des "fonds suffisants pour faire son travail sur son propre réseau".

La société, fondée par Branson en 2004, a annoncé le mois dernier des suppressions d'emplois et la suspension des vols commerciaux pendant 18 mois d'ici mi-2024.

Plan Delta

Cette réduction des coûts fait partie d'un plan visant à économiser de l'argent pour développer un vaisseau spatial plus grand, baptisé Delta, dédié au tourisme et à la recherche. Le groupe estime que son financement actuel permettrait de tenir jusqu'en 2026, date à laquelle Delta devrait entrer en service.

Virgin Investments reste le deuxième actionnaire de Virgin Galactic, avec une participation de 7,69%, derrière les 8,43% de State Street Global Advisors.