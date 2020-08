Veolia veut se marier avec Suez à 15,5 euros par action

Veolia propose à Engie d'acheter 29,9% de Suez. Cette offre ferme est formulée à 15,50 euros par action de Suez, réalisable immédiatement. Ce rapprochement permettrait une large ouverture de marchés internationaux à fort potentiel...

(Boursier.com) — Veolia a remis ce 30 août à Engie une offre ferme pour l'acquisition de 29,9% des actions de Suez qu'il détient. Cette offre fait suite à l'annonce d'Engie, le 31 juillet, du lancement d'une revue stratégique incluant sa participation dans Suez. Veolia propose 15,50 euros par action de Suez, réalisable immédiatement.

Ce projet nous permettra de compléter les solutions que nous fournissons aux acteurs publics et privés afin de leur donner les moyens de réduire durablement leur impact environnemental. Cette opportunité historique permettra de construire le grand champion mondial français de la transformation écologique, tout en accélérant le développement international et en renforçant la capacité d'innovation du nouvel ensemble. Ce projet s'inscrit dans une approche amicale, tant nous partageons avec Suez les mêmes métiers, la même culture et les mêmes valeurs , explique Antoine Frérot, PDG de Veolia

OPA amicale d'ici 12 à 18 mois

Ce prix proposé est valable jusqu'au 30 septembre. Il représente une prime de 50% sur le cours de clôture de Suez du 30 juillet, non affecté par l'annonce des intentions d'Engie. La prime reste encore de 26,6% par rapport au cours de clôture du vendredi 28 août (12,24 euros). L'offre serait payée en numéraire.

D'ores et déjà, la proposition a été approuvée à l'unanimité par le Conseil d'administration de Veolia.

Si l'offre est acceptée par Engie, Veolia a l'intention, à la suite de l'acquisition des 29,9% des actions de Suez, de déposer une offre publique d'acquisition volontaire du solde des actions de Suez. Le dépôt de cette offre publique sera réalisé dès l'obtention des autorisations réglementaires nécessaires, notamment en matière de concurrence, dans les 12 à 18 mois.

Veolia se réserve la possibilité de déposer l'offre publique à tout moment avant l'obtention de ces autorisations. La fixation du prix tiendra compte du prix payé à Engie pour son bloc de 29,9%, qui est une référence importante, et, le cas échéant, d'événements ultérieurs significatifs ayant affecté Suez.

La proposition de Veolia à Engie inclut un engagement d'apport par Engie à l'offre publique de ses 1,8% restant dans Suez.

L'ensemble de l'opération, relutive dès la première année, serait réalisée avec une dette maîtrisée permettant de conserver le profil Investment Grade de Veolia.

Meridiam, chevalier blanc en cas de concurrence

En amont de cette opération, Veolia a déjà identifié les sujets de concurrence ciblés qu'impliquerait une telle combinaison et a anticipé des remèdes. Dans ce cadre, Veolia a identifié un acquéreur capable de préserver la concurrence et l'emploi pour les activités de Suez Eau France, en la personne de Meridiam, entreprise française de gestion d'infrastructures. L'ensemble des activités Eau France de Suez, ainsi que les équipes d'ingénierie et de R&D liées à ce pôle, seraient acquis par ce repreneur français de long terme.

Meridiam s'est formellement engagé à cette acquisition.

Meridiam, société à mission, leader mondial de l'investissement et de la gestion d'infrastructures au service de la collectivité, permettrait à Suez Eau France d'avoir accès aux moyens financiers nécessaires afin de réaliser son potentiel de croissance et son ambition industrielle.

Par ailleurs, les autres sujets de concurrence identifiés concerneraient certaines activités de déchets en France et quelques très rares actifs à l'international.

Quel intérêt stratégique ?

La combinaison des compétences de Suez et de Veolia permettrait d'accélérer significativement le développement du nouvel ensemble face à une concurrence grandissante. Les deux entreprises similaires par la nationalité, la culture et le savoir-faire, sont aussi complémentaires dans le traitement et la distribution de l'eau, la collecte et la valorisation des déchets, notamment dangereux et toxiques, le recyclage des plastiques, la dépollution des sols, la qualité de l'air et l'optimisation des consommations d'énergie.

Réunies sous une même marque, ces compétences constituent une palette complète de solutions, à l'heure où les collectivités comme les clients industriels cherchent à rendre leurs activités plus propres, plus sobres et plus vertueuses. L'expertise et l'offre commerciale en sortiraient consolidées.

Dans un marché de volumes particulièrement fragmenté, la combinaison des talents et des compétences de recherche accélérerait le développement de solutions d'avenir et permettrait un meilleur amortissement des investissements. Cette capacité renforcée d'innovation s'appuierait par ailleurs notamment sur les PME françaises travaillant à l'innovation sur les grands sujets de la transformation écologique, à travers un fonds de soutien porté par le nouvel ensemble.

De plus, l'opération conduirait à mettre en place un centre de formation professionnelle inédit, dispensant tous les niveaux de compétences nécessaires pour les nouveaux métiers qui vont être créés par la transformation écologique et, ainsi, à lancer en France une véritable école européenne de la transformation écologique.

Renforcement géographique international

En raison de la complémentarité des géographies différentes de Suez et de Veolia, mais aussi en consolidant les géographies clés où les deux groupes sont implantés, l'empreinte internationale de la nouvelle entité serait renforcée, avec une part nettement accrue des régions du monde en forte croissance.

Leurs nouveaux plans stratégiques, Shaping 2030 pour Suez et Impact 2023 pour Veolia, sont en effet convergents et tous deux radicalement tournés vers les marchés internationaux à fort potentiel de croissance et d'innovation.

Veolia est particulièrement bien implantée en Europe Centrale et Orientale et au Royaume-Uni, tandis que les territoires historiques de Suez se trouvent en Espagne et en Europe du Nord. Hors d'Europe, où se situent les principales zones de croissance de nos métiers, le Groupe doublerait ainsi de taille en Amérique du Sud et en Australie tout en renforçant significativement ses positions en Amérique du Nord et en Asie.

500 ME de synergies

Pour les salariés, ce nouvel ensemble, plus innovant et international, offrirait encore davantage de perspectives et d'opportunités. L'opération serait réalisée sans effet négatif sur l'emploi en France.

Par ailleurs, l'ensemble des clients, les collectivités et les clients industriels, trouveraient dans cette nouvelle entité un partenaire leur permettant d'atteindre beaucoup plus rapidement leurs propres objectifs de transformation écologique.

Enfin, cette opération serait créatrice de valeur dès la première année pour les actionnaires de Veolia grâce notamment à des synergies opérationnelles et d'achats estimées à 500 millions d'euros, dont il a été tenu compte dans le prix proposé à Engie.