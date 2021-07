Vaccin anti-covid : Sanofi arrivera sur le marché fin décembre

(Boursier.com) — Bien après celui de ses concurrents, Astrazeneca, Pfizer ou Moderna, le vaccin de Sanofi contre le Covid débarquera finalement au mois de décembre, a annoncé lundi matin le groupe pharmaceutique français. Trop tard ? "Si c'était le cas, ça voudrait dire que tous les Français seraient vaccinés. Or ce n'est pas la réalité, il y a encore beaucoup de Français qui ne le sont pas. Il va falloir atteindre un niveau d'immunité collective, encore plus avec l'arrivée de variants, très élevé. Aujourd'hui, il n'y a que 20% de la population mondiale qui est vaccinée", s'est défendu le président de Sanofi France, Olivier Bogillot, sur France Inter.

"On pense qu'on peut être utiles parce qu'il faut des milliards de doses pour vacciner la population mondiale, donc des doses supplémentaires de Sanofi seront utiles. On pense aussi qu'on sera utiles pour les vaccinations de rappel, si vous êtes amenés à avoir une troisième dose", a-t-il poursuivi.

Un débat légitime

Olivier Bogillot estime que le débat sur la vaccination obligatoire, relancé ces derniers jours par la poussée du variant Delta du virus, est légitime". "Nous sommes dans une course-poursuite avec le virus, on voit bien avec le variant qu'il accélère, et donc vous devez vacciner pour rattraper la course avec ce virus. On veut tous garder une vie normale, garder l'économie et les restaurants ouverts, et on a un outil : la vaccination."

A propos du vaccin, ses équipes planchent actuellement sur des études de phase 3. "Je rappelle qu'on est sur une technologie différente de l'ARN messager, une technologie à protéine recombinante. C'est ce qu'on utilise pour la vaccination grippale, une technologie éprouvée, qu'on utilise depuis quelques années. C'est la technologie qui était la plus performante il y a encore un an ! Cette protéine recombinante, avec un adjuvant, ça stimule votre système immunitaire, ça le soumet à la protéine du virus, et ça vous fait réagir. Ce type de vaccin va venir s'ajouter aux vaccins existants, de Pfizer, Moderna ou Astra Zeneca", a-t-il expliqué.