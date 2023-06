Un haut dirigeant du PC chinois demande à Elon Musk de doper ses investissements

Le patron de Tesla a quitté la Chine ce jeudi...

(Boursier.com) — Le plus haut responsable du Parti communiste à Shanghai a encouragé Elon Musk à doper ses investissements dans ce centre financier, lors de leur rencontre jeudi. D'après l'agence de presse Bloomberg, Chen Jining a déclaré au patron de Tesla, actuellement en visite en Chine, que la ville était enthousiaste à l'idée d'approfondir la coopération avec son groupe dans les véhicules électriques et le stockage d'énergie, selon un communiqué des autorités de la ville. Toujours selon cette déclaration, Elon Musk aurait confié vouloir renforcer sa collaboration avec Shanghai et mieux servir à la fois les marchés chinois et mondiaux.

Elon Musk a quitté la Chine jeudi, mettant un terme à sa première visite dans le pays depuis trois ans et le début de la pandémie de coronavirus. Au programme de ce voyage : une série de réunions avec des hauts fonctionnaires et une visite nocturne à Shanghai de la gigafactory de Tesla. Cette usine représente plus de la moitié de la production mondiale du constructeur automobile pour 2022, et elle peut désormais produire jusqu'à 1,1 million de voitures par an.

WATCH: Elon Musk's private jet left Shanghai and headed to Austin, Texas, wrapping up a whirlwind trip to China, his first in three years https://t.co/6W3T1GMOuv pic.twitter.com/UELxGlFIaG — Reuters Business (@ReutersBiz), via Twitter

En retour, le constructeur automobile américain a contribué à près d'un quart du total de la production automobile de Shanghai en valeur l'an dernier, et les autorités locales se sont engagées à continuer à renforcer les liens avec l'entreprise à travers des modules de conduite autonome et de robots.

Peu de fuites sur la visite

Depuis son atterrissage à Pékin mardi, le directeur général de Tesla a rencontré les ministres chinois des Affaires étrangères, du Commerce et de l'Industrie et a dîné avec Zeng Yuqun, président du principal fournisseur de batteries. Peu d'éléments de ces discussions ont été rendus publics, mis à part la volonté d'Elon Musk de développer ses activités en Chine dévoilée par le ministre chinois des Affaires étrangères.

Cela n'a pas empêché un déferlement d'enthousiasme pour Elon Musk sur les réseaux sociaux chinois, où il est décrit comme "un pionnier" et certains le veulent même comme président des États-Unis. D'autres grands dirigeants américains d'entreprises se trouvent également en Chine cette semaine, dont Jamie Dimon, de JP Morgan, mais leur présence est loin d'avoir été autant commentée. La popularité d'Elon Musk, qui dépasse les tensions croissantes entre les États-Unis et la Chine, s'explique par ses commentaires sur l'intelligence artificielle et les véhicules électriques qui ont suscité un vif intérêt dans le pays.