Twitter : premiers ratés dans le grand ménage d'Elon Musk

Le réseau social a dû rappeler du personnel licencié trop vite, et va décaler de quelques jours une de ses principales nouveautés.

(Boursier.com) — Elon Musk a-t-il réduit la voilure trop vite ? Le nouveau patron de Twitter a tranché dans le vif vendredi, en licenciant près de 3.700 personnes, soit à peu près la moitié de ses effectifs. Mais il n'a pas tardé à faire machine arrière : selon l'agence de presse Bloomberg, des dizaines d'employés auraient été recontactés depuis, le réseau social leur demandant de reprendre leur poste.

Certaines de ces personnes auraient été licenciées par erreur, et d'autres auraient été congédiées avant que la direction ne se rende compte de l'importance de leur expertise pour mettre au point les nouvelles fonctionnalités envisagées par Elon Musk, a précisé l'agence de presse. Selon des tweets d'employés, les équipes responsables de la communication, de la curation du contenu, des droits de l'homme et de l'automatisation figurent parmi les personnes licenciées, tout comme certaines équipes de produits et d'ingénierie.

Objectifs clés

Dans l'euphorie de ce remaniement, Elon Musk aurait par ailleurs dû renoncer à un autre de ses premiers objectifs clés, à savoir le lancement de son abonnement à 8 dollars permettant notamment de faire certifier son compte pour les utilisateurs. Le milliardaire avait promis de virer les développeurs si cette nouveauté n'était pas prête ce lundi, mais le délai a été reporté à mercredi pour éviter un chaos potentiel pendant les élections américaines de mi-mandat.

"En ce qui concerne la réduction d'effectifs chez Twitter, malheureusement il n'y a pas d'autre choix alors que l'entreprise perd plus de 4 millions de dollars par jour", s'est défendu Elon Musk dans un tweet posté vendredi. Certaines régions ont été particulièrement touchées, à l'image de l'Inde, où plus de 90% du personnel a été remercié au cours du week-end. Seule une douzaine de personnes aurait été épargnée, sur un marché pourtant en croissance.

Regarding Twitter's force, $4M/day. Everyone 3 severance, 50% required. — Elon Musk (@elonmusk), via Twitter

Meta Platforms, qui peine également à contenir ses coûts après avoir investi massivement dans son projet de metaverse, pourrait également annoncer d'importantes suppressions d'emplois cette semaine, selon le 'Wall Street Journal'.