Twitter : Elon Musk promet de réintégrer Donald Trump !

Comme de nombreux observateurs l'anticipaient, le patron de Tesla et de SpaceX a indiqué mardi que s'il prenait le contrôle de Twitter, il lèverait la suspension définitive du compte de Donald Trump, banni de Twitter depuis janvier 2021.

(Boursier.com) — Le milliardaire américain Elon Musk, en passe de racheter le réseau social Twitter, a indiqué qu'il voulait y réintégrer Donald Trump, dont le compte avait été banni début 2021 après l'assaut contre le Capitole lancé par les partisans de l'ancien président des Etats-Unis, qui refusaient d'accepter l'élection du démocrate Joe Biden.

Comme de nombreux observateurs l'anticipaient, le patron de Tesla et de SpaceX a donc indiqué ce mardi que s'il prenait le contrôle de Twitter, il lèverait la suspension définitive du compte de Donald Trump décidée après l'attaque du Capitole, estimant qu'il s'agissait d'une décision "moralement mauvaise" et "insensée".

Trump a lancé son propre réseau social

"Je pense que c'était une erreur car cela a aliéné une grande partie du pays et n'a finalement pas empêché Donald Trump de se faire entendre" puisqu'il est maintenant sur son propre réseau social, a souligné Musk lors d'une conférence organisée par le 'Financial Times'. Donald Trump a lancé en février dernier sa propre plateforme baptisée Truth Social, présentée comme une alternative à Facebook, Twitter et YouTube.

A noter que Donald Trump avait déclaré récemment à des médias américains qu'il n'avait pas l'intention de revenir sur la plateforme même si Elon Musk l'y réinvitait.

La justice US a débouté Trump de sa demande de retour sur Twitter

Les propos d'Elon Musk interviennent pourtant quelques jours après la décision, vendredi dernier, d'un tribunal californien de juger irrecevable une plainte de Donald Trump qui exigeait justement son retour sur le réseau de Twitter. Donald Trump et ses co-plaignants accusaient Twitter de censure, en violation de leur droit à la liberté d'expression garanti par la Constitution américaine.

Mais les plaignants et plaignantes ne sont pas en position de force, a estimé le juge californien James Donato, car Twitter est une entreprise privée, et "le Premier amendement ne s'applique qu'aux restrictions à la parole imposées par le gouvernement".

Twitter avait supprimé le compte de Donald Trump le 8 janvier 2021, qui était suivi par près de 89 millions d'abonnés et dont l'ex-président était un utilisateur compulsif. Après l'assaut contre le Capitole, Twitter avait estimé qu'il existait un risque d'incitation à la violence de la part de Trump.

Elon Musk se place en défenseur de la liberté d'expression

Le 25 avril, Elon Musk avait obtenu l'accord du conseil d'administration de Twitter pour son offre de 44 milliards de dollars en cash (54,2$ par action), visant à retirer le réseau social de la Bourse de New York. L'homme le plus riche du monde a justifié son offre par son désir de relancer la croissance de Twitter et d'en faire une plate-forme dédiée à la liberté d'expression. Musk, qui compte non moins de 83 millions d'abonnés sur son compte Twitter, a souvent critiqué le réseau social, notamment au sujet de la liberté d'expression, et de la modération des contenus, qu'il juge trop sévère.

"La liberté d'expression est le fondement d'une démocratie qui fonctionne, et Twitter est la place publique numérique où sont débattues les questions vitales pour l'avenir de l'humanité", avait ainsi déclaré Elon Musk peu après l'acceptation par le conseil de Twitter de l'offre.