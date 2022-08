Twitter : Elon Musk gagne encore des points en vue du procès

L'ancien responsable de la sécurité du réseau social estime que Twitter n'a pas tout dit sur les faux comptes...

(Boursier.com) — Les rebondissements sont nombreux, à l'approche du procès entre Twitter et Elon Musk, qui doit démarrer en octobre. Et l'homme le plus riche du monde a encore gagné des points ces dernières heures. Twitter aurait trompé les régulateurs fédéraux au sujet de ses défenses de sécurité et de ses faux comptes, d'après les révélations du lanceur d'alerte Peiter Zatko, qui est aussi l'ancien responsable de la sécurité du réseau social.

Les dirigeants de Twitter n'ont pas les ressources nécessaires pour comprendre pleinement le nombre réel de bots sur la plate-forme et n'étaient pas motivés pour le faire, a expliqué Peiter Zatko, cité par CNN et le 'Washington Post'. Il aurait déposé une plainte le mois dernier auprès de la Securities and Exchange Commission, le gendarme boursier américain, mais aussi du ministère de la Justice, et de la Federal Trade Commission. En janvier, Twitter avait annoncé que ce célèbre hacker, plus connu sous le nom de "Mudge", n'était plus son chef de la sécurité, deux ans après avoir été nommé à ce poste.

Elon Musk a finalement jeté l'éponge au mois de juillet, renonçant au rachat de Twitter pour 44 milliards de dollars. Il accuse le groupe d'avoir manqué à ses obligations contractuelles en fournissant notamment des données erronées ou incomplètes sur le nombre de faux comptes, ce que Twitter a toujours nié.

Musk maintient la pression

De son côté, Elon Musk verrouille sa défense en prévision du procès, qui se déroulera dans le Delaware, à partir du 17 octobre, et devrait durer cinq jours. Le milliardaire a fait remettre à l'ancien patron de Twitter Jack Dorsey (qui est également un ami de longue date) une injonction à fournir des documents dans le cadre de la bataille judiciaire qui va les opposer. Jack Dorsey, qui a démissionné de son poste de directeur général de Twitter l'année dernière, avait beaucoup poussé pour la candidature de Musk dans ce rachat, estimant notamment dans un tweet au mois d'avril que celui qui est également le patron de Tesla et SpaceX était "la seule solution en laquelle j'ai confiance" pour prendre le relais.

L'injonction envoyée par Elon Musk concerne tous les documents et les données prouvant que Twitter a sous-estimé la part des spams et des robots parmi ses utilisateurs depuis l'année 2019, et qui seraient en possession de Jack Dorsey. Depuis l'annonce du procès, des dizaines de personnes, banques et fonds ont été assignés par les deux parties en vue de la bataille juridique.