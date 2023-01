Twitter : des salariés licenciés lancent une action en justice au Royaume-Uni

D'anciens salariés du réseau social, remerciés brutalement début novembre, ont décidé de lancer une action en justice.

(Boursier.com) — Les méthodes musclées d'Elon Musk ont fait beaucoup de bruit au mois de novembre, quand le nouveau patron de Twitter a décidé de couper brutalement dans les effectifs du réseau social. Près de la moitié des quelque 7.000 employés avaient été remerciés, une semaine seulement après son arrivée.

Au Royaume-Uni, le procédé ne passe pas, et Twitter est accusé d'avoir lancé un "processus de licenciement fictif". Le cabinet Winckworth Sherwood écrit dans un courrier consulté par l'agence Bloomberg que l'entreprise s'est comportée "injustement et sans égard pour la loi anglaise, en excluant brutalement les effectifs des systèmes de l'entreprise".

Licenciement brutal

Le cabinet d'avocats basé à Londres représente 43 des quelque 180 employés britanniques concernés. Ces derniers veulent défendre leur cas devant l'équivalent des prudhommes au Royaume-Uni. Selon la loi britannique, les entreprises doivent suivre une procédure stricte et longue de consultation s'ils veulent licencier plus de 20 employés. Par ailleurs, elles sont tenues de prouver qu'il existe des motifs pour remercier un salarié. Or, dans le cas de Twitter, les avocats estiment que les annonces ont été faites de manière "brusque, insensible et déconcertante".

Les équipes de Twitter avaient dû se contenter d'un message lapidaire avant de savoir s'ils étaient licenciés ou non. "Si vous n'êtes pas concerné, vous recevrez une notification sur votre adresse mail Twitter. Si vous êtes affecté, vous recevrez une notification avec les prochaines étapes sur votre email personnel", indiquait le message envoyé aux salariés du réseau social, rappelant à chacun de vérifier sa boîte mail "y compris vos spams".

D'autres poursuites

"En ce qui concerne la réduction d'effectifs chez Twitter, malheureusement il n'y a pas d'autre choix, alors que l'entreprise perd plus de 4 millions de dollars par jour", s'était défendu Elon Musk dans un tweet début novembre. Mais certaines régions ont été particulièrement touchées, à l'image de l'Inde, où plus de 90% du personnel a été remercié en un seul week-end.

Cet avertissement britannique s'ajoute à d'autres poursuites judiciaires déjà lancées aux États-Unis - une plainte collective avait été déposée devant le tribunal de San Francisco dès le début du mois de novembre pour licenciements abusifs.