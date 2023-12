Tunnel sous la Manche : grève surprise, le trafic paralysé

Les organisations syndicales ont rejeté la prime exceptionnelle de 1.000 euros annoncée en fin d'année par la direction du groupe et appelé à la grève pour en demander le triplement...

(Boursier.com) — Plus aucun train ne passe depuis jeudi midi... L'opérateur du tunnel sous la Manche Getlink a annoncé jeudi une interruption totale du trafic ferroviaire entre la France et le Royaume-Uni en raison d'un appel à la grève surprise qui survient à quelques jours des vacances de Noël. "L'appel à la grève, survenu ce jour de la part des représentants des syndicats de personnels du site français d'Eurotunnel a occasionné l'interruption complète du service et la fermeture de nos terminaux en France et au Royaume-Uni", a déclaré une porte-parole de Getlink dans une déclaration transmise par courriel à l'agence Reuters.

Cela signifie que tous les trains Eurostar circulant dans le tunnel sont bloqués jusqu'à nouvel ordre, ainsi que les navettes transportant des voitures et des camions.

Update: Eurotunnel staff, Channel Tunnel earliest. Trains 9126, 9018, 9023, 9125 cancelled. — Eurostar (@Eurostar), via Twitter

"Le blocage du tunnel sous la Manche est inacceptable. Une solution doit être immédiatement trouvée. J'y suis engagé. J'appelle chacun à la responsabilité, pour assurer la circulation et les départs en vacances dans de bonnes conditions", a réagi sur le réseau X le ministre des Transports Clément Beaune.

Le Manche inacceptable. Une être immédiatement trouvée. J'y engagé. J'appelle chacun à la responsabilité, pour assurer la circulation et les départs en vacances dans de bonnes conditions#Getlink — Clement Beaune (@CBeaune), via Twitter

Rejet de la prime exceptionnelle

Les organisations syndicales ont rejeté la prime exceptionnelle de 1.000 euros annoncée en fin d'année par la direction du groupe et appelé à la grève pour en demander le triplement, a expliqué la porte-parole.

Sur le réseau social X, l'opérateur Eurostar a recommandé aux voyageurs de reporter si possible leur trajet, indiquant que le trafic à destination et en provenance de Londres était actuellement interrompu.

GRÈVE EUROSTAR JAI ENVIE DE CRIER — myriam (@ilusmg), via Twitter