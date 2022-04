Travail hybride : "Attention aux règles trop rigides"

Les établissements financiers testent les différents types de modèles de travail hybride afin de tenir compte des nouvelles aspirations de leurs employés...

(Boursier.com) — Début 2022, alors que la pandémie repartait de plus belle avec le variant Omicron, JPMorgan Chase & Co a proposé à son personnel la possibilité de travailler intégralement à domicile pendant les premières semaines de janvier... La banque américaine a expliqué qu'elle ne modifiait pas pour autant ses plans à long terme : "Avec l'augmentation des voyages et des rassemblements de vacances, nous permettons plus de flexibilité pour travailler à domicile (si votre rôle le permet) à la discrétion de votre responsable", avait indiqué la direction du groupe.

Tandis que les banques américaines avaient été parmi les plus proactives à encourager les employés à retourner au bureau en "présentiel" au rythme de la baisse des contaminations, les établissements financiers testent les différents types de modèles de travail hybride afin de tenir compte des nouvelles aspirations de leurs employés, de quoi attirer dans leurs rangs les meilleurs candidats... Certains optent pour un modèle basé sur trois jours au travail, deux jours à la maison ou vice versa, et d'autres privilégient les modèles qui imposent des journées spécifiques au bureau. Mais ceux qui ont déjà ouvert cette voie ont un conseil : le travail flexible doit être VRAIMENT flexible !

Attention aux règles trop rigides

Tiffany Polk, directrice générale et responsable mondiale de l'infrastructure de stockage chez JPMorgan Chase, travaille ainsi de manière flexible depuis de nombreuses années et encourage son équipe à faire de même : Lorsque cette dernière a débuté dans l'entreprise, par exemple, ses enfants étaient plus jeunes, elle travaillait donc plus souvent à domicile... Elle recommande désormais la même flexibilité pour ses employés, et pas seulement d'une semaine à l'autre, mais tout au long de leur carrière. Tiffany Polk estime que la seule façon d'y arriver est de faire confiance aux employés et de les laisser organiser leur emploi du temps...

Certains gestionnaires ont tendance à "sur-structurer les modèles hybrides", ce qui va à l'encontre de l'objectif de flexibilité... Permettre aux salariés de s'organiser de manière plus personnelle a tendance à bien fonctionner. Cela permet également une meilleure flexibilité pour que les choses évoluent d'une semaine à l'autre. En résumé, éviter de rendre rigide une organisation flexible doit rester l'objectif ultime de cette nouvelle mission !

