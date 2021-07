Tourisme spatial : les critiques sont (en partie) justes, selon Jeff Bezos

Tourisme spatial : les critiques sont (en partie) justes, selon Jeff Bezos









Le milliardaire américain, qui se prépare pour un vol suborbital à bord de Blue Origin, concède que ces balades dans l'espace puissent choquer.

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Le compte à rebours est lancé pour Jeff Bezos. Quelques jours après le britannique Richard Branson, le milliardaire américain se prépare au premier vol habité pour son entreprise Blue Origin. À ses côtés, à 100 kilomètres d'altitudes, se trouveront son frère Mark, la pionnière de l'aviation Wally Funk, 82 ans, et le premier client payant de Blue Origin, un Néerlandais de 18 ans, Oliver Daemen. Ces deux derniers passagers deviendront respectivement l'astronaute la plus âgée et le plus jeune de l'histoire.

L'événement, très attendu même si Richard Branson et son vol sur Virgin Galactic lui ont grillé la priorité dans cette guerre d'innovation et de communication, sera retransmis par plusieurs plateformes en direct. Le départ est programmé à 15 heures (heure française) et le vol doit durer 11 minutes.

Un tourisme pour les ultra-riches

Quelques heures avant d'entrer dans le club très restreint des astronautes, Jeff Bezos a répondu à la presse, et notamment aux critiques concernant le coût de cet évènement, qui n'apporte rien à la recherche scientifique, mais semble annoncer l'arrivée d'un tourisme uniquement réservé aux ultra-riches. "Il y a eu un concert de contestations, disant que ces vols dans l'espace ne sont que des balades pour les riches, et que vous devriez passer votre temps, votre argent et votre énergie à essayer de résoudre des problèmes ici sur Terre. Que répondez-vous ?", a demandé une journaliste de CNN au fondateur d'Amazon.

"Je dis qu'ils ont largement raison. Nous devons faire les deux. Vous savez, nous avons beaucoup de problèmes actuellement sur Terre et nous devons y travailler, et nous devons toujours regarder vers l'avenir. Nous l'avons toujours fait en tant qu'espèce, en tant que civilisation. Nous devons faire les deux", a déclaré Jeff Bezos. SElon lui, cette mission consiste à "construire une route vers l'espace pour que les prochaines générations y fassent des choses incroyables, et ces choses incroyables résoudront les problèmes ici sur Terre".

Plus grosse fortune mondiale

La fortune personnelle de Jeff Bezos est estimée à plus de 200 milliards de dollars, constituée en grande partie de ses actions Amazon (12% du capital), mais aussi de biens immobiliers, de sa société spatiale Blue Origin, et du journal Washington Post. Le milliardaire est resté l'homme le plus riche du monde même après son divorce en 2019. Son ex-épouse, MacKenzie Scott, est devenue à cette occasion l'une des femmes les plus riches du monde, avec une fortune estimée actuellement à 60 Mds$, dont elle s'est engagée à donner la majorité à des oeuvres de charité...