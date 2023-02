TotalEnergies ne ferme pas la porte à une nouvelle ristourne à la pompe

Si le litre de gazole dépasse deux euros, le groupe pourrait mener de nouvelles actions ciblées, d'après son PDG Patrick Pouyanné.

(Boursier.com) — Le PDG de TotalEnergies, Patrick Pouyanné, envisage de nouvelles actions ciblées sur les tarifs à la pompe. Son groupe a fait état mercredi d'un bénéfice net ajusté annuel record de 36,2 milliards de dollars, et il a indiqué qu'il pourrait procéder à de nouvelles baisses de prix pour les automobilistes si les cours du pétrole devaient remonter. "Si le litre de gazole dépasse deux euros, TotalEnergies pourrait mener de nouvelles actions ciblées", déclare Patrick Pouyanné dans un entretien accordé au 'Parisien' mercredi.

"Plutôt que de partir dans un débat autour d'une taxe exceptionnelle sur les profits, nous préférons prendre des mesures de pouvoir d'achat que les Français ressentent directement", ajoute-t-il. L'an dernier, le montant des rabais offerts aux Français sur les prix à la pompe ont atteint 550 millions d'euros, a précisé mercredi le groupe pétrolier dont les bénéfices en France se sont élevés à 350 millions d'euros.

Le gouvernement favorable

Sans surprise, le gouvernement s'est dit mercredi favorable à cet hypothétique nouveau rabais. "Nous sommes tout à fait enclins à accompagner cette annonce de TotalEnergies. Nous souhaitons que tous les efforts puissent être faits pour réduire le coût du carburant à la pompe pour les Français", a déclaré le porte-parole du gouvernement Olivier Véran lors du compte rendu du conseil des ministres.

Face aux critiques sur ses profits record, TotalEnergies a précisé avoir payé en France 200 millions d'euros d'impôts sur les sociétés et taxes de solidarité européenne sur le raffinage et l'électricité, auxquels se sont ajoutés deux milliards d'euros de taxes et de cotisations sociales.

"Je suis conscient du débat que cela suscite, quand on compare aux 33 milliards d'euros d'impôts et taxes payés ailleurs. Mais ça ne fait que refléter le fonctionnement de la fiscalité internationale", a répondu Patrick Pouyanné au 'Parisien'. Interrogé sur les profits de TotalEnergies, Olivier Véran a dit comprendre que cela "puisse choquer dans le contexte que nous connaissons" mais a rappelé que "l'immense majorité des bénéfices de Total ne sont pas réalisés en France".