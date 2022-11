Thales confirme que des données ont été publiées sur le dark web

Le groupe affirme que ces faits n'ont pas "d'impact sur ses activités".

(Boursier.com) — Thales confirme vendredi que des données le concernant ont été diffusées sur le "dark web" par le groupe de pirates informatiques russophone LockBit 3.0. Le groupe français souligne cependant "qu'il n'y a pas d'intrusion dans ses systèmes d'information". Dans un communiqué, Thales indique que ces faits n'ont pas "d'impact sur ses activités". Il précise que les données ont été dévoilées jeudi par LockBit 3.0 sur sa plateforme.

"Les experts en sécurité de Thales ont identifié l'une des deux sources probables du vol d'informations. Il s'agit du compte d'un partenaire sur un portail d'échange dédié qui a conduit à la divulgation d'un volume limité d'informations", est-il précisé. Les investigations sont en cours pour identifier l'autre source.

L'action chute à Paris

?Le groupe dit travailler "étroitement avec le partenaire concerné et met à disposition les ressources et le support technique nécessaires pour minimiser tout impact potentiel sur les clients et les parties prenantes concernés." "Aucune demande authentique de rançon" n'a été faite, a précisé Thales à franceinfo.

L'action Thales est chahutées à la bourse de Paris, en repli de 7,65 euros à 113,45 euros peu après 16h30. Thales avait annoncé le 1er novembre l'ouverture d'une enquête interne sur une allégation de vol de données par le groupe LockBit 3.0, qui prévoyait de les publier le 7 novembre.