TF1 perd une nouvelle manche contre Canal+

Depuis le début du mois de septembre, les abonnés de Canal+ n'ont plus accès aux chaînes de TF1. La cour d'appel de Paris vient de donner raison à la chaîne cryptée.

(Boursier.com) — La justice donne une nouvelle fois raison à Canal+... La cour d'appel de Paris a tranché ce jeudi et estime que la chaîne cryptée n'est pas contrainte de rétablir la diffusion par satellite des chaînes gratuites du groupe TF1. Canal avait déjà gagné en première instance devant le tribunal de commerce et les juges ont donc décidé de ne pas contredire cette décision.

Depuis le début du mois de septembre, les abonnés de Canal+ n'ont plus accès aux chaînes de TF1 (TF1, TMC, TFX, TF1 Séries Films et LCI) sur tous ses canaux de distribution (box, appli myCANAL, TNT Sat), les deux groupes audiovisuels n'ayant pas réussi à se mettre d'accord sur le renouvellement de leur contrat.

Reprise des négociations ?

Sans surprise, la filiale de Vivendi se félicite dans un communiqué de la décision de la cour d'appel. Elle se dit "toujours ouverte aux négociations". De son côté, TF1 "étudie les suites judiciaires qu'il pourrait donner à cette décision" et "regrette fortement cette situation initiée par le groupe Canal + et qui prive les foyers français situés dans les zones rurales d'une information de qualité, de grandes fictions et divertissements familiaux et d'évènements sportifs majeurs".

Il s'agit d'un nouveau coup dur pour TF1, qui digère l'annulation de son mariage avec M6. Les audiences pâtissent du conflit avec Canal+ : depuis l'arrêt de la diffusion de ses chaînes, TF1 a enregistré une part d'audience globale de 25,7% en septembre, contre 27,6% selon Médiamétrie.