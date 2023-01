Tesla planche sur l'ouverture d'une usine en Indonésie

Le pays a longtemps courtisé Tesla, et a même scellé l'année dernière un contrat d'approvisionnement en nickel de cinq milliard de dollars avec le constructeur automobile.

(Boursier.com) — Tesla est sur le point de sceller un accord préliminaire pour créer une usine en Indonésie, selon les informations de l'agence Bloomberg. Elon Musk cherche à capitaliser sur la nation d'Asie du Sud-Est, qui constitue une réserve de métaux clé pour les batteries de ses voitures électriques...

L'usine produirait jusqu'à un million de voitures par an, conformément à l'ambition de Tesla de voir toutes ses usines atteindre cette capacité. Les discussions tournent autour de plusieurs installations dans le pays, desservant différentes fonctions dans la production et la chaîne d'approvisionnement. Le "deal" est néanmoins fragile et pourrait ne pas se conclure, selon des sources de l'agence.

Séduire Elon Musk

L'Indonésie a longtemps courtisé Tesla, et a même scellé l'année dernière un contrat d'approvisionnement en nickel de cinq milliard de dollars avec le constructeur automobile. Dans un entretien réalisé en août avec Bloomberg News, le président Joko Widodo avait d'ailleurs déclaré que le pays voulait que Tesla y fabrique des voitures électriques, et était prêt à convaincre Elon Musk.

Cette usine indonésienne serait la troisième de Tesla en dehors de son marché domestique aux États-Unis, rejoignant des installations à Shanghai et un une usine près de Berlin. L'Indonésie offre une porte d'entrée vers le Sud-Est de l'Asie et les 675 millions de consommateurs asiatiques.

Mais c'est aussi un marché difficile pour le monde des constructeurs automobiles, étant donné des voitures abordables - généralement à moins de 20.000 dollars - constituent l'essentiel des ventes...