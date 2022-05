Tesla pas assez social et éthique pour Wall Street, Elon Musk s'énerve

Le fabricant de voitures électriques a perdu sa place au sein du S&P 500 ESG...

(Boursier.com) — Le fabricant de véhicules électriques le plus célèbre au monde, Tesla, a perdu sa place dans l'indice ESG (social et éthique) de l'indice S&P 500 à New York ! Le score de Tesla en matière de normes environnementales, sociales et de gouvernance est resté "assez stable" au cours de l'année écoulée, mais il a perdu du terrain face à ses concurrents mondiaux.

Le S&P Dow Jones Indices, l'un des principaux fournisseurs d'indices du marché, a également évoqué des préoccupations liées aux conditions de travail, et la manière dont l'entreprise coopère dans l'enquête pour décès et blessures liés à ses systèmes de conduite autonome. Le manque de stratégie "bas carbone" et de codes de conduite dans les affaires font également partie des points faibles...

Meta également...

Une analyse de l'entreprise a mis au jour "deux événements distincts centrés sur des allégations de discrimination raciale et de mauvaises conditions de travail à l'usine Tesla de Fremont (en Californie), ainsi que l'enquête de la NHTSA (agence fédérale américaine des États-Unis chargée de la sécurité routière), après plusieurs décès et les blessures étaient liées à son pilote automatique", a indiqué Margaret Dorn, la responsable des indices ESG pour le S&P Dow Jones en Amérique du Nord.

La réplique d'Elon Musk n'a pas tardé, et s'est manifestée comme souvent par une série de messages virulents sur Twitter, le réseau social dont il négocie actuellement le rachat. "Exxon (le géant pétrolier américain) est classé parmi les dix meilleurs (groupes) au monde pour l'environnement, le social et la gouvernance (ESG) par le S&P 500, tandis que Tesla ne figure pas sur la liste ! L'ESG est une arnaque. Il a été militarisé par de faux guerriers de la justice sociale", s'agace le patron de Tesla.

Exxon environment, & (ESG) S&P 500, Tesla didn't list! ESG is a scam. It has been weaponized by phony social justice warriors. >— Elon Musk (@elonmusk), via Twitter

"Les attaques politiques contre moi vont s'intensifier de façon spectaculaire dans les mois à venir", poursuit Elon Musk dans un autre message, avant de lancer des pics contre l'indice ESG.

Despite Tesla doing more for the environment than any company ever! pic.twitter.com/ImxrhnRepj >— Elon Musk (@elonmusk), via Twitter

Berkshire Hathaway, Johnson & Johnson et Meta (Facebook) font aussi partie des grandes entreprises qui ont été déclassées.