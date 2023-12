Tesla : Musk tiendra-t-il l'objectif des deux millions de voitures vendues cette année?

Le milliardaire a peut-être été un peu trop ambitieux...

(Boursier.com) — Tesla devrait enregistrer un nouveau trimestre record pour ses ventes de véhicules électriques, même si l'objectif des deux millions de voitures vendues, annoncé au début de l'année par Elon Musk, pourrait lui ne pas être tenu. Confronté à un ralentissement des ventes, le constructeur a joué sur ses marges et réduit les prix de ses quatre modèles de voitures dans le monde en 2023, en se concentrant sur la Chine, où l'entreprise a perdu des parts de marché au profit des champions locaux, dont BYD.

La guerre des prix et le ralentissement de la demande de véhicules électriques ont cependant incité les constructeurs automobiles, dont Ford Motor, à renoncer à leurs projets d'électrification, laissant à Tesla la place de leader incontesté aux États-Unis et permettant à son action de plus que doubler cette année.

Trimestre le plus fort

"Le quatrième trimestre est généralement le plus fort de l'année en termes de livraisons pour Tesla, nous prévoyons que ce soit encore le cas cette année", a déclaré Garrett Nelson, analyste principal chez CFRA Research, cité par l'agence de presse Reuters.

Tesla devrait avoir livré 1,82 million de véhicules dans le monde en 2023, soit une hausse de 37% par rapport à 2022, avec environ 473.000 unités au quatrième trimestre, selon 14 analystes interrogés par LSEG. Le fabricant pourrait publier ses livraisons et sa production trimestrielles dès mardi.

L'objectif de 2 millions raté ?

Au mois de janvier, Elon Musk a déclaré que Tesla avait le potentiel d'atteindre 2 millions de livraisons cette année, s'il n'y avait pas de "maudite force majeure" ("freaking force majeure"). Mais pas plus tard qu'en octobre, il a prévenu que la hausse des coûts d'emprunt pesait sur la demande. L'entreprise, qui a réalisé une campagne de vente en fin d'année en augmentant les remises sur ses principaux modèles, a déclaré qu'elle visait à atteindre un taux de croissance annuel moyen de 50 % sur plusieurs années.

Jusqu'en 2024, le leader du marché des véhicules électriques devra faire face à la perte des crédits d'impôt fédéraux pour certaines de ses voitures aux États-Unis ainsi qu'en Allemagne, où le gouvernement met fin prématurément à son programme de subvention. Cela pourrait entraîner de nouvelles baisses de prix l'année prochaine, même si les taux d'intérêt et les coûts des ingrédients des batteries devraient diminuer.