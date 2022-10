Tesla : "Model Y" devient la voiture neuve la plus vendue en Europe !

Plus de 29.000 exemplaires vendus en septembre...

(Boursier.com) — La Model Y de Tesla a été la voiture neuve la plus vendue au mois de septembre en Europe, passant même devant certains des modèles de moteurs thermiques les plus populaires... Les ventes ont plus que triplé sur un an, pour attendre un peu plus de 29.000 unités, soit bien au-dessus de Peugeot et sa citadine 208 (électrique et thermique) et ses quelque 19.600 unités, selon les chiffres du cabinet de conseil Jato.

Le succès du crossover, produit dans l'usine de Tesla en Allemagne depuis cette année, a compensé une chute des ventes de la Model 3, pénalisée par des soucis d'approvisionnement de l'usine du constructeur automobile en Chine.

Les ventes de Tesla en Europe ont tendance à être performantes au cours du dernier mois de chaque trimestre, selon Jato. Mais la performance reste néanmoins impressionnante, avec des livraisons totales au troisième trimestre en hausse de 17% par rapport à l'an dernier, et qui ont presque doublé par rapport à 2020.

Devant VW !

Le marché automobile européen est resté englué pendant une grande partie de l'année dans des problèmes prolongés de chaîne d'approvisionnement, qui ont pesé sur sa production. Alors qu'une partie de cette pression diminue, les consommateurs sont aujourd'hui confrontés à un bond de leur facture énergétique et à une envolée des taux d'intérêt - ce qui pèse déjà sur la demande. La plupart des constructeurs tiennent le coup pour le moment, en gérant les commandes auxquelles ils n'avaient pas pu répondre auparavant...

Les voitures entièrement électriques ont représenté en Europe 15,6% des immatriculations totales sur les neuf premiers mois de l'année. En septembre, les ventes combinées des Tesla Model Y et Model 3 ont atteint près de 42.000 unités, soit quatre fois plus que les ID.4 et ID.3 de Volkswagen.