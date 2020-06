Starbucks fait aussi une pause dans la publicité sur les réseaux sociaux

Le groupe mène une réflexion sur les solutions pour éviter la propagation des discours de haine mais ne participe pas à la campagne de boycott "Stop Hate For Profit".

(Boursier.com) — C'est au tour de Starbucks de faire une pause dans ses programmes publicitaires payants sur tous les réseaux sociaux !... Le groupe mène une réflexion sur les solutions pour éviter la propagation des discours de haine, a déclaré dimanche le groupe.

Starbucks va "avoir des discussions avec ses médias partenaires et des organisations de défense des droits civiques pour stopper la propagation des discours de haine", peut-on lire dans le communiqué.

Campagne contre la haine

Bien qu'il suspende ses publicités, Starbucks ne fait partie de la campagne de boycott "Stop Hate For Profit".

Plus de 160 groupes, dont Verizon Communications et Unilever, ou encore Diageo ont rejoint la campagne lancée contre la propagation des discours de haine et suspendu l'achat de publicités sur Facebook, le plus grand réseau social mondial.

Les réseaux sociaux très critiqués

L'initiative intervient alors que Facebook a été récemment très critiqué pour ne pas agir, notamment face à des messages postés par Donald Trump, alors que son concurrent Twitter a réagi plusieurs fois récemment... La firme à l'oiseau bleu, média de prédilection du président américain, a ainsi assorti d'avertissements plusieurs de ses messages, notamment concernant les manifestations qui ont suivi la mort de George Floyd, cet afro-américain tué par un policier à Minneapolis.