SPIE ICS recrute 200 ingénieurs et techniciens en Occitanie

Une importante campagne a été lancée pour faire connaître les offres et accueillir les nouvelles recrues sur les sites de Toulouse et Marignane...

Crédit photo © Spie

(Boursier.com) — SPIE ICS, filiale de services numériques du groupe SPIE, leader européen indépendant des services multi-techniques dans les domaines de l'énergie et des communications, annonce le recrutement de 200 nouveaux collaborateurs en région Occitanie pour soutenir son fort développement.

Une importante campagne a été lancée pour faire connaître les offres, informer les talents et les accueillir sur les sites de Toulouse et Marignane...

Accompagner l'activité soutenue de SPIE ICS

La signature de plusieurs nouveaux marchés dans des secteurs d'activité aussi variés que le spatial, l'aéronautique ou encore les collectivités, motive ce plan de recrutement ambitieux avec 200 postes en CDI, de Bac+2 à Bac+5.

Parmi les profils les plus recherchés figurent des ingénieurs spécialisés en infrastructure réseaux, cybersécurité et environnement de poste de travail. Ces nouvelles recrues viendront enrichir les équipes en place sur des projets de :

- ingénierie du poste de travail et déploiement d'outils collaboratifs, des solutions devenues clés pour les organisations avec l'accélération du télétravail,

- mise en place de réseaux performants, intelligents et de plus en plus autonomes pour démultiplier la capacité de traitement et de valorisation des données.

Des dispositifs attractifs et des actions concrètes en faveur de la qualité de vie au travail

Les collaborateurs intégrant SPIE ICS ont accès, dès leur arrivée, à un parcours d'intégration digital construit sur mesure. Par la suite, eLamp, une pla teforme de gestion des compétences associée à de l'intelligence artificielle, leur permet d'anticiper et de suivre leurs besoins de formation et leurs certifications.

Dans le cadre de sa stratégie de responsabilité sociétale, un programme Feel good@SPIE ICS a été élaboré pour faciliter l'accès à toutes les initiatives qui concourent au bien-être des équipes. Parmi lesquelles la plateforme Dynam'ICS, lancée en septembre 2020, permettant aux collaborateurs de participer à des challenges sportifs virtuels et collectifs afin de renforcer le lien social.

Dans le même esprit, à la suite d'un déménagement, le tout nouveau site toulousain de SPIE ICS a été conçu pour favoriser des nouveaux modes de travail. L'agencement des différents espaces permet de composer une journée de travail fluide et " à la carte ", avec des espaces dédiés à la réflexion et des zones de convivialité et de créativité...

Jusqu'à 80.000 euros par an

Les rémunérations sont attrayantes, avec des packages pouvant aller jusqu'à 80.000 euros par an pour un poste d'expert. SPIE offre d'autres avantages à ses collaborateurs comme par exemple, celui de souscrire aux plans réguliers d'actionnariat salarié...