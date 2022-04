Services financiers : "les environnements de travail hybrides aideront à recruter les meilleurs talents"

... et à rester compétitifs.

(Boursier.com) — Aternity révèle que près de la moitié (42%) de tous les décideurs informatiques (ITDM) et 38% des décideurs commerciaux (BDM) du secteur des services financiers pensent que plus de 50% de leur personnel restera hybride après la pandémie. En outre, la grande majorité des décideurs du secteur des services financiers (96%) pensent que les environnements de travail hybrides les aident à recruter les meilleurs talents et à rester compétitifs à l'avenir...

Malgré cela, 87% des BDM craignent qu'avec le retour des collaborateurs dans les bureaux, il y ait une disparité dans la performance des réseaux et des applications pour les employés hybrides/à distance par rapport aux employés sur site. Ce sont là trois des conclusions de L'enquête mondiale sur le travail hybride de Riverbed Aternity, qui donne un aperçu de l'état actuel du travail hybride, en soulignant les domaines d'investissement clés et les technologies nécessaires pour créer un lieu de travail hybride très performant...

Les environnements de travail hybrides sont désormais un prérequis pour les nouveaux talents. Cependant, dans le secteur des services financiers, 59% des personnes interrogées ont été surprises de constater qu'elles n'étaient pas complètement préparées, d'un point de vue technologique, à soutenir le travail hybride à long terme. Pour remédier à cela, les ITDM (90%) et les BDM (88%) prévoient d'investir dans la technologie pour soutenir un lieu de travail hybride au cours des 12 à 18 prochains mois.

Le secteur des services financiers a ressenti l'impact de La COVID-19 et le passage spectaculaire au travail à distance et hybride , explique Jonaki Egenolf, directeur du marketing chez Riverbed | Aternity. Alors que le monde revient à une certaine normalité, les banques et les services financiers sont à la recherche de talents et luttent contre une pénurie qui a un impact sur les entreprises du monde entier. Le travail hybride devient une condition préalable pour que les banques puissent attirer de nouveaux talents et conserver un avantage concurrentiel. Pour offrir l'expérience transparente que les employés exigent désormais, les BDM et les ITDM doivent travailler ensemble pour s'assurer qu'ils disposent de la bonne technologie pour répondre à ces attentes... Cela signifie qu'il faut investir dans des solutions de visibilité de bout en bout et de performance et d'accélération du réseau qui permettront à leurs réseaux d'être à l'épreuve du temps et d'offrir une expérience numérique et d'utilisateur final exceptionnelle. Ce faisant, elles créeront un environnement qui inspirera l'innovation, stimulera la productivité, capitalisera sur la croissance et attirera la prochaine génération de talents.

Les obstacles au succès

Le rapport révèle que pour retenir les talents et créer des lieux de travail hybrides durables et performants, les entreprises doivent s'attaquer aux obstacles humains et technologiques. Selon les IDM des services financiers, les cinq principaux obstacles à l'adoption d'un modèle de travail hybride sont les suivants :

Manque de technologie et d'équipement adéquats dans les équipements personnels (31%) Mauvaises performances du réseau domestique/à distance (29%) Risques de sécurité accrus (27%) Manque de visibilité sur le réseau (26%) Manque de technologie et d'équipement adéquats dans le bureau traditionnel (26%)

Les BDM des services financiers s'accordent à dire que l'augmentation des risques de sécurité (37%) est également l'un des principaux obstacles à l'adoption du travail hybride dans leur organisation. Et deux sur cinq (42%), citent la motivation et le bien-être des employés comme la principale raison...

Pour identifier et résoudre rapidement les problèmes et faire en sorte que les banques et les institutions financières puissent optimiser l'expérience numérique, les entreprises de services financiers ont besoin d'une plus grande visibilité sur leur réseau. Les ITDM déclarent que les cinq principaux défis liés aux solutions actuelles de visibilité/surveillance sont les suivants :

Des outils multiples qui fournissent des données contradictoires, ce qui retarde l'analyse des causes profondes et la résolution des problèmes (42%). Manque de visibilité sur la disponibilité, les performances et l'utilisation des ressources du Cloud (41%) Trop de données et pas assez de contexte ou d'informations exploitables (36 %). 4. Manque de visibilité unifiée sur l'ensemble de l'infrastructure technologique (35%) Les données ne sont pas accessibles ou utilisables par tous ceux qui en ont besoin (33%)

Investir dans la visibilité et la main-d'oeuvre hybride

Les BDM s'engagent à investir dans les nouvelles technologies et les nouvelles méthodes de travail pour attirer de nouveaux talents et assurer l'avenir de leur entreprise. En adoptant les nouvelles technologies et en s'engageant dans un environnement de travail hybride, les banques et les services financiers augmenteront leur productivité, offriront une meilleure expérience aux clients et aux employés et, en fin de compte, généreront davantage de revenus. Leurs principaux domaines d'investissement technologique pour les 12 à 18 prochains mois sont les suivants :

Meilleure visibilité des performances du réseau et des applications (51%) Investir dans les technologies et les logiciels de cybersécurité (47%) Augmenter l'utilisation des services en nuage et des applications de type "software-as-a-service" (40%) Investir dans des solutions de suivi de l'expérience de l'utilisateur final et de l'expérience numérique (40 %). Investir dans des solutions d'accélération des applications ou du réseau (37%).

Egenolf conclut : En 2022, le secteur des services financiers doit faire un pas en avant et adopter les nouvelles technologies, la visibilité pleine et entière et une observabilité unifiée, qui contribueront à faire avancer leurs stratégies numériques et hybrides. S'ils le font, ils seront en mesure de créer des expériences transparentes qui attireront de nouveaux talents et de nouvelles opportunités et verront les véritables avantages d'un monde hybride.

Pour en savoir plus sur le télétravail avec eToro...