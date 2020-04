Roche : un médicament prometteur testé par les Hôpitaux de Paris

Roche : un médicament prometteur testé par les Hôpitaux de Paris









L'Assistance publique-hôpitaux de Paris (AP-HP) a dévoilé lundi les premiers résultats encourageants d'un essai clinique sur le tocilizumab, produit par le laboratoire Roche, qui s'est montré efficace pour traiter les cas graves de Covid-19.

(Boursier.com) — Les chercheurs des Hôpitaux de Paris ont-ils trouvé un remède efficace pour soigner les cas graves de coronavirus ? Ils viennent en tout cas de communiquer des résultats préliminaires encourageants dans un essai thérapeutique effectué avec le tocilizumab, un médicament produit par le laboratoire suisse Roche.

Cette molécule commercialisée par Roche sous le nom d'Actemra est utilisée habituellement pour traiter la polyarthrite rhumatoïde. Elle s'est montrée efficace pour prévenir "l'orage inflammatoire" chez les patients du Covid-19 dans un état grave, a constaté l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris (AP-HP), qui ne donne pas de résultats plus précis, en attendant la validation de l'essai par la revue scientifique appelée à publier ces résultats...

Le traitement a réduit le nombre de passages en réanimation

Dans le cadre de cet essai mené sur 14 jours, 129 patients ont été concernés, dont 65 ont reçu cette molécule et 64 ont été traités de façon ordinaire (oxygène, antibiotiques, anticoagulants). Tous étaient déjà placés sous oxygène, signe d'une forme grave de la maladie, mais n'étaient pas encore en réanimation.

L'objectif, qui était de diminuer le risque de passage en réanimation et d'accroître les chances de survie, a été atteint. A ce stade, les chercheurs n'ont pas observé plus d'effets secondaires indésirables chez les patients ayant reçu le tocilizumab que chez ceux qui ont reçu le traitement standard.

Le traitement via ce médicament a "diminué de façon significative le nombre de patients qui vont en réanimation", a expliqué au micro d''Europe 1' le professeur Olivier Hermine, coordinateur de cet essai. "Et quand on ne va pas en réanimation, on a beaucoup plus de chances de survivre."

Publication attendue dans les prochaines semaines

Ces résultats doivent encore être "consolidés" et seront publiés dans une revue scientifique d'ici à quelques semaines. La publication de l'article scientifique devrait intervenir en accéléré, au lieu du délai habituel de trois mois.

Ces espoirs ont été jugés "communicables" dès à présent, car "dans le contexte pandémique", il a semblé "éthique" de les partager au plus vite, a expliqué à la presse le directeur général de l'AP-HP, Martin Hirsch. "C'est la première démonstration dans des conditions contrôlées, avec un essai randomisé, pour des patients souffrant de formes sévères", a-t-il ajouté.

Le tocilizumab (Actemra ou RoActemra) appartient à la famille des anticorps monoclonaux, des anticorps créés en laboratoire, issus d'une seule et même souche de lymphocytes et conçus pour répondre à une cible précise.