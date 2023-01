Retraites : des perturbations sur plusieurs sites de raffinage

TotalEnergies confirme qu'il n'y a pas de manque de carburants dans ses stations

(Boursier.com) — L 'appel des opposants à la retraite a été entendu ce jeudi du côté de la CGT... Les expéditions de produits sont interrompues jeudi pour cause de grève contre la réforme des retraites au départ des sites de TotalEnergies, à l'exception de la raffinerie de Feyzin (Rhône), indique le groupe pétrolier. TotalEnergies ajoute qu'il continuera à assurer les approvisionnements de son réseau de stations-service et ses clients et confirme qu'il n'y a pas de manque de carburants dans ses stations et que les stocks en dépôts et en station-service sont à un niveau satisfaisant.

Chez TotalEnergies, la CGT fait état ce matin de 100% de grévistes au dépôt de Flandres (Nord), mobilisés depuis hier soir, 80% à la raffinerie de Normandie, 60% à la bio-raffinerie de La Mède (Bouches-du-Rhône), 50% à la raffinerie de Donges (Loire-Atlantique) et 30% sur le site de Grandpuits (Seine-et-Marne).

BFM TV, qui cite un représentant syndical, rapporte qu'une grève de 24 heures a été votée sur le site d'Esso de Fos, exploité par ExxonMobil.

Production électrique réduite

La production électrique a quant à elle été réduite de 100 mégawatts sur le réacteur nucléaire de Belleville 1.

De son côté, la CGT Ports et Docks a appelé à une grève de 24 heures ce jeudi, pour contester le projet de réforme du gouvernement. L'organisation invite tous les salariés à cesser le travail mais aussi à supprimer "les heures supplémentaires et shifts (vacations) exceptionnels".

Le secrétaire général de la CGT, Philippe Martinez, a appelé mercredi les opposants à la réforme des retraites à "se faire entendre plus fort", par le biais de grèves reconductibles notamment, si le gouvernement continue à faire la sourde oreille à leurs revendications. "Nous souhaitons à la CGT que partout où c'est possible, il y ait des grèves", a-t-il dit au micro de franceinfo, tout en rappelant que "ce sont les salariés qui décident".