Réseaux sociaux : l'Arcom épingle TikTok, Yahoo et Google

(Boursier.com) — L 'Arcom, l'autorité de tutelle du secteur de la communication numérique en France, a publié lundi son troisième rapport annuel consacré à la "lutte contre la manipulation de l'information sur les plates-formes en ligne". Douze opérateurs se sont livrés à l'exercice, dans le cadre de la loi de décembre 2018 : Dailymotion, Google, LinkedIn, Meta, Microsoft, Pinterest, Snap, TikTok, Twitter, Webedia, la Fondation Wikimédia et Yahoo.

Si elle peut recenser et mettre en avant les défauts des sociétés dont elle a la tutelle, l'Arcom n'a aucun pouvoir de sanction sur ces grands noms de la communication numérique en cas de manquements en matière de lutte contre la propagation de fausses informations.

Du mieux

De manière générale, l'Arcom "observe une amélioration de la quantité d'informations déclarées, conséquence en particulier de l'intensification de la coopération entre les plateformes et le régulateur par la mise en place d'un dialogue riche et constant. Néanmoins, ce constat doit être nuancé par un niveau de transparence très hétérogène dans l'exercice de déclaration".

TikTok (soumis pour la première année à ces obligations), Yahoo (a priori soumis pour la dernière fois à ces obligations) et, dans une moindre mesure, Google, "se démarquent particulièrement par l'absence d'informations tangibles" fournies.

Dans le détail, la déclaration de TikTok "est particulièrement imprécise, avec peu d'informations relatives au service en France et pas d'éléments tangibles permettant une évaluation des moyens et mesures mis en place", écrit le régulateur. Un problème pour l'Arcom, alors que le réseau connaît une envolée de sa popularité, notamment auprès des plus jeunes. "Google, TikTok, LinkedIn et Pinterest n'ont pas ou peu répondu aux interrogations qui leur étaient spécifiquement adressées" dans le questionnaire.

🗨? "Avec @tiktok_France, on a un décalage très clair entre la réponse (au questionnaire @Arcom_fr ) et le temps passé par les jeunes sur la plateforme (...) Le statu quo n'est plus possible. Il doit y avoir un rattrapage accéléré pour faire face à ses obligations" @beloutrel pic.twitter.com/QQVTRgF9g2 — Arcom (@Arcom_fr), via Twitter

Twitter trop imprécis

Les opérateurs restent globalement peu transparents sur des aspects majeurs du bilan que sont le fonctionnement des outils de détection de fausses informations ou d'identification de pratiques problématiques, les pratiques de désinformation identifiées sur leur service et le fonctionnement de leurs politiques publicitaires.

L'Arcom leur a demandé de renseigner des indicateurs généraux tels que le nombre de contenus identifiés comme comportant une fausse information, la part de ces contenus détectés automatiquement et de ceux détectés par des signalements d'utilisateurs, le nombre de ces contenus ayant fait l'objet de mesures, leur audience et le nombre d'émetteurs. Or, seuls Dailymotion, LinkedIn, Snap et Twitter ont communiqué des données chiffrées.

Twitter, qui fait la Une de l'actualité depuis son rachat très mouvementé par le milliardaire Elon Musk, n'est toutefois pas exempt de critiques. L'Arcom évoque ainsi la "transparence très relative concernant les données chiffrées" dont a fait preuve le réseau en la matière, ajoutant que la société lui avait fourni "des éléments peu précis" sur le fonctionnement de ses outils automatiques.

La loi du 22 décembre 2018 sur la lutte contre la manipulation de l'information oblige les opérateurs de plates-formes en ligne à coopérer avec elle et à l'informer sur les moyens qu'ils mettent en oeuvre pour combattre la propagation des "fake news" mais aussi les agissements susceptibles de nuire à la sincérité des élections.