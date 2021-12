Renault : moins d'emplois supprimés que prévu ?

A l'issue des négociations avec les syndicats, le chiffre aurait été revu de 2.000 à 1.700.

(Boursier.com) — Le nombre de suppressions de postes en France envisagées par Renault pour la période 2022-2024 a été revu en baisse à 1.700 contre 2.000 prévus initialement, rapportent Les Echos lundi sur leur site. A l'issue d'un cycle de négociations avec les syndicats sur un nouvel accord social triennal, "ce chiffre a été ramené à 1.700 sur trois ans, dont 1.153 en 2022 via un nouveau plan de rupture conventionnelle collective (RCC), qui sera ouvert du 1er janvier au 30 septembre 2022", précise le quotidien économique.

Le constructeur automobile français avait annoncé en septembre, à l'ouverture de ce cycle de négociations avec les syndicats, son intention de supprimer jusqu'à 2.000 emplois supplémentaires en France dans le cadre de la restructuration de ses activités d'ingénierie et de support.

Sortir le constructeur du rouge

Ces nouvelles suppressions de postes venaient s'ajouter aux 4.600 suppressions de postes déjà annoncées en 2020 pour tenter de sortir du rouge le groupe au losange. Le texte définitif sera soumis aux représentants syndicaux dans la semaine, pour une signature vers mi-décembre, selon 'Les Echos'.

Renault avait lancé fin novembre 2020 un plan de RCC visant à faire partir 1.900 salariés des fonctions tertiaires et de l'ingénierie (le solde devant être atteint via des départs naturels et en préretraite).