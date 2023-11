Record battu aux Etats-Unis pour le Cyber Monday

12,4 milliards de dollars de dépenses en ligne, selon les données d'Adobe Analytics...

(Boursier.com) — Les chiffres sont tombés pour le Cyber Monday aux Etats-Unis, avec un nouveau record à la clé : 12,4 milliards de dollars de dépenses en ligne, selon les données d'Adobe Analytics. Elles ont bondi de 9,6% par rapport aux 11,3 milliards de dollars enregistrés l'année dernière, dépassant également les attentes initiales d'Adobe qui prévoyait une hausse de 6,1% pour atteindre 12 milliards de dollars.

Comme pour le Black Friday, les consommateurs ont largement opté pour le mode de paiement flexible "Acheter maintenant, payer plus tard" afin d'étaler les paiements - soit une hausse de 42,5 % par rapport à l'année dernière.

Lors de ce rendez-vous, qui est traditionnellement la plus grosse journée d'achats en ligne aux États-Unis, les remises du Cyber Monday ont culminé à 31% dans la catégorie de l'électronique et à 23 % pour les vêtements, a déclaré Adobe. Les jouets Hot Wheels, la PlayStation 5 et les montres intelligentes figuraient parmi les produits plus recherchés.

Amazon bat un record

Amazon a enregistré des ventes "record". Le géant du e-commerce a déclaré que la période du 17 novembre au Cyber ????Monday marquait son "plus grand événement shopping de tous les temps sur la période des fêtes", sans toutefois livrer le détail de ses performances. Il s'est contenté d'annoncer que les acheteurs du monde entier avaient acheté plus d'un milliard d'articles sur la période.

Cyber Week

Au total, la "Cyber Week" - les cinq jours qui s'étendent du jeudi de Thanksgiving au Cyber Monday - a totalisé 38 milliards de dollars de ventes sur internet, selon Adobe.

Au Royaume-Uni, les acheteurs ont dépensé 3,45 milliards de livres (4,35 milliards de dollars) en ligne entre le Black Friday et la journée de lundi.