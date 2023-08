Quelle date pour la sortie de l'iPhone 15 ?

Les rumeurs penchent pour le 22 septembre...

(Boursier.com) — Apple devrait lancer son iPhone 15 le 22 septembre, malgré les rumeurs de pénurie, selon des informations de l'agence de presse Bloomberg. Le rendez-vous serait fixé après une présentation à la presse du nouvel appareil le 12 ou le 13 septembre.

Les présentations d'iPhone ont généralement lieu le deuxième mardi de septembre, la sortie officielle ayant lieu plus tard dans le mois, mais l'année dernière, cet événement avait eu lieu un mercredi, en pleines perturbations dans les chaînes d'approvisionnement.

Encore des pénuries ?

Des rumeurs avaient auparavant suggéré qu'au moins un des modèles d'iPhone 15 serait retardé en raison de "graves pénuries". Les problèmes d'approvisionnement concernent notamment le nouvel écran qui devrait être introduit sur l'iPhone 15 Pro et Pro Max, selon le site 'The Information'. Parmi les autres mises à jour sur l'appareil, plusieurs sources évoquent un mystérieux bouton sur le côté, qui serait personnalisable et permettrait aux utilisateurs de le programmer pour effectuer diverses tâches.

Les derniers résultats financiers d'Apple ont montré une chute des ventes d'iPhones cette année. "L'industrie des smartphones est difficile aux États-Unis en ce moment ", a admis le PDG Tim Cook sur la chaîne CNBC. L'iPhone 14 a été durement touché par des problèmes de production liés au Covid dans les usines Foxconn en Chine, qui ont étouffé les ventes des fêtes de 2022.