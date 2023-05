Publicité : l'Autorité de la concurrence épingle Meta !

Le régulateur dénonce des conditions d'accès aux partenariats de Meta dans la vérification publicitaire qui ne sont pas "transparents et pose des mesures conservatoires.

(Boursier.com) — L 'Autorité de la concurrence redoute un abus de position dominante sur le marché de la vérification publicitaire... Elle va prononcer des mesures conservatoires à l'encontre de Meta Platforms, la maison mère de Facebook. En cause, des conditions d'accès aux partenariats de Meta dans la vérification publicitaire qui ne sont pas "transparents, objectifs, non discriminatoires et proportionnés".

Les sociétés spécialisées dans la vérification publicitaire offrent des services de mesure de visibilité des publicités, de détection des fraudes et de sécurité des marques. Lune d'entre elles, l'entreprise française Adloox, est à l'origine de la saisine du régulateur.

L'autorité antitrust enjoint Meta Platforms de suspendre l'application des critères d'accès mis en place en janvier dernier et d'en définir de nouveaux dans un délai de deux mois pour garantir la concurrence sur ce marché...

L'accès aux grandes plateformes numériques doit être objectif, proportionné et non-discriminatoire. Aujourd'hui, l'@Adlc_ prononce des mesures d'urgence contre @MetaFrance dans le domaine de la vérification publicitaire.

Abus de position dominante

Meta a développé deux partenariats dans la vérification publicitaire et l'accès à ces partenariats se fait uniquement sur invitation préalable. Entre 2016 et 2022, Adloox a cherché à obtenir l'accès à ces partenariats mais sans toutefois y parvenir.

"L'Autorité a estimé que les conditions d'accès aux partenariats 'viewability' et 'brand safety' de Meta étaient susceptibles de constituer un abus de position dominante et portent une atteinte grave à la fois aux intérêts d'Adloox et au secteur de la vérification publicitaire indépendante", indique le régulateur, qui rendra ultérieurement une décision au fond dans le dossier. Meta a indiqué à l'agence de presse Reuters étudier cette décision provisoire et envisager toutes ses options...