Pourquoi Vodafone va supprimer des centaines d'emplois...

L'opérateur veut réduire ses coûts, et devrait faire des annonces le 1er février, à l'occasion de la publication de ses résultats.

(Boursier.com) — Vodafone prépare un vaste plan de suppressions d'emplois, alors que l'opérateur britannique de téléphonie mobile cherche à réduire ses coûts à hauteur d'un milliard d'euros d'ici 2026... Selon des sources citées par l'agence Bloomberg, les coupes en question n'ont pas été finalisées mais seront probablement au nombre de centaines, et concerneront aussi les bureaux de Londres.

"Nous revoyons notre modèle opérationnel, en nous concentrant sur les moyens de rationaliser et simplifier le groupe ", a déclaré Vodafone dans une déclaration envoyée par courriel à Bloomberg. "Nous en dirons plus sur ces changements lorsque nous annoncerons nos résultats du troisième trimestre le 1er février". Les suppressions d'emplois avaient déjà été mentionnées par le 'Financial Times'.

Dégringolade de l'action

Le groupe de télécommunications basé à Newbury, en Angleterre, traverse une période compliquée, et a vu le cours de son action chuter de 22% sur sur les douze derniers mois, à son plus bas depuis des décennies. L'opérateur affiche un parcours boursier pire que celui de ses concurrents européens, pourtant confrontés eux aussi à des difficultés.

Cette dégringolade s'est soldée par le départ du directeur général Nick Read le mois dernier, alors que le groupe doit lutter contre l'inflation et repousser les attaques d'activistes et d'investisseurs stratégiques...