Pourquoi Facebook se rebaptise 'Meta'

Ce changement de nom entend refléter la diversité des activités du groupe, qui comprennent Facebook, Instagram, Whatsapp et Oculus. Il intervient au moment où le groupe est au centre de polémiques sur sa prédominance sur les réseaux sociaux.

(Boursier.com) — Marc Zuckerberg, le patron de Facebook, a annoncé que le groupe allait changer de nom et se rebaptiser "Meta", en référence aux Metavers, ces environnements de mondes virtuels partagés et connectés, que Zuckerberg considère comme "le futur de l'Internet mobile".

"Notre marque est tellement liée à un seul produit qu'elle ne peut plus représenter tout ce que l'on fait aujourd'hui. A terme, j'espère qu'on sera vu comme une entreprise du metaverse", a expliqué le PDG de Facebook. Si le nom de l'entreprise change, notre mission reste la même : rassembler les gens. Nos apps et nos marques ne changent pas non plus", a-t-il ajouté, a l'occasion de la conférence virtuelle Facebook Connect 2021.

Investissements majeurs dans les métavers

Le réseau social basé à Menlo Park, en Californie, a annoncé récemment un investissement massif destiné à bâtir un "métavers", un univers en ligne où les utilisateurs interagissent dans des espaces virtuels partagés.

Meta compte ainsi embaucher 10.000 employés en Europe sur cinq ans pour plancher sur le sujet. Le mot "métavers" est une contraction de méta-univers ("metaverse" en anglais). Il est apparu pour la première fois en 1992, dans un roman de science fiction américain, Le Samouraï virtuel, de Neal Stephenson.

Influence parfois toxique sur les internautes

Il y a huit jours, le site internet 'The Verge" avait révélé que le groupe travaillait à se renommer, comme l'avait fait en 2015 un autre géant d'internet, Alphabet (Google). Ce changement de nom est destiné à refléter la diversité des activités comprenant Facebook, mais aussi Instagram, Whatsapp et Oculus, mais il intervient aussi à un moment où le groupe est au centre de nombreuses polémiques sur sa domination des réseaux sociaux mondiaux, et son influence parfois toxique sur les internautes.

Dans le dernier épisode en date, la lanceuse d'alerte Frances Haugen, une ancienne employée de Facebook, a accusé le groupe de contribuer à de nombreux maux, dont la déstabilisation politique, le trafic d'êtres humains, l'incitation à la violence... Lors d'une audition devant le Congrès américain, Mme Haugen a décrit une multinationale cynique, obsédée par sa croissance et les profits, et qui ne s'est pas donné les moyens de modérer les contenus qui circulent sur ses réseaux...