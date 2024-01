Pourquoi Carrefour ne veut plus vendre les produits PepsiCo

Le distributeur tente un coup dans la guerre des prix, en retirant des rayons des produits qu'il trouve trop cher.

(Boursier.com) — Plus de bouteilles de Pepsi, de thé glacé Lipton, ni de paquets de chips Lay's ou de céréales Quaker dans les rayons de Carrefour... Le distributeur va cesser de vendre les produits du groupe américain PepsiCo à partir de jeudi. "Nous ne vendons plus cette marque pour cause de hausse de prix inacceptable", pourront lire les clients sur une affiche, a déclaré un porte-parole du distributeur français à l'agence de presse Reuters.

Il n'est pas certain que les produits PepsiCo déjà présents dans les magasins Carrefour soient retirés, a déclaré le porte-parole, ajoutant qu'il était impossible d'empêcher les consommateurs d'acheter les produits déjà en rayon. Les panneaux ne seront installés que dans les magasins Carrefour en France, a précisé le représentant, confirmant des informations de presse.

Avertissements

Cette décision tombe dans un contexte tendu entre distributeurs et industriels de l'agro-alimentaire. Face à la forte inflation des prix, le gouvernement français a demandé aux deux parties d'avancer leurs négociations tarifaires, qui se tiennent habituellement entre décembre et mars, pour conclure des accords dès janvier. Mais les discussions sont difficiles.

"Ce n'est pas joué : il y a beaucoup d'industriels qui demandent des hausses de prix de 6% à 8%. Mais je vous rassure, avec tous mes collègues de la distribution - on est très concurrents entre nous - on est allé leur demander de la déflation, de la baisse de prix, parce qu'ils s'étaient trop sucrés l'année dernière", a estimé Michel-Edouard Leclerc, le président du comité stratégique des centres Leclerc sur France 2 cette semaine.

Interrogé jeudi sur la stratégie de Carrefour, Michel-Edouard Leclerc a admis avoir envisagé de faire la même chose. "On est tentés aussi mais on a un avantage : on est le seul distributeur à avoir eu un accroissement en volume. C'est un argument”, a-t-il expliqué sur franceinfo.

🔴 Carrefour ne vend plus les produits Pepsico “à cause de hausses de prix inacceptables” ?? “On est tentés aussi mais on a un avantage : on est le seul distributeur à avoir eu un accroissement en volume. C'est un argument”, assure Michel-Edouard Leclerc. #8h30franceinfo pic.twitter.com/lrLQ4CChp7

— franceinfo (@franceinfo), via Twitter

Shrinkflation

Carrefour avait déjà mis en cause les pratiques de certains géants de la consommation courante en lançant l'an dernier une campagne contre la "shrinkflation", une pratique consistant à vendre un produit en quantité réduite au même prix voire plus cher. Le groupe avait apposé dans ses magasins des avertissements sur les produits concernés par cette pratique.