Pourquoi Apple suspend les ventes de ses dernières montres intelligentes

En cause, un litige sur le brevet du capteur d'oxygène sanguin...

(Boursier.com) — Apple va suspendre la vente des nouveaux modèles de sa montre intelligente en raison d'un litige en matière de brevet, a annoncé la société lundi. Une décision qui concerne l'Apple Watch Series 9 et l'Apple Watch Ultra 2, qui proposent un capteur d'oxygène sanguin...

En octobre, une agence fédérale du commerce a constaté qu'Apple avait violé le brevet de la société de technologie médicale Masimo, basée en Californie. La décision a déclenché une période d'observation de 60 jours, qui se termine le 25 décembre. Mais Apple a préféré prendre les devants et arrêter de manière préventive les ventes de ses montres.

"Les équipes d'Apple travaillent sans relâche pour créer des produits et des services qui offrent aux utilisateurs des fonctionnalités de pointe en matière de santé, de bien-être et de sécurité", selon le communiqué de l'entreprise. "Apple est fortement en désaccord avec cette ordonnance et poursuit une série d'options juridiques et techniques pour garantir que l'Apple Watch soit disponible pour les clients."

Fin des ventes en ligne le 21 décembre

Sans surprise, Masimo a de son côté salué les conclusions de la Commission du commerce international (ITC). "Après une enquête judiciaire approfondie de plusieurs années, l'ITC a conclu qu'Apple avait violé certaines des innovations brevetées de Masimo pour mesurer l'oxygène dans le sang", a déclaré Masimo dans un communiqué.

Le 21 décembre, la société arrêtera la vente en ligne de nouveaux modèles de montres intelligentes aux Etats-Unis. Les magasins de détail cesseront également de les proposer le 24 décembre. Les Apple Watch seront en revanche toujours disponibles en dehors des États-Unis...