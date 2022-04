Poly relève les défis du travail hybride dans les services financiers

Ou comment guider les entreprises opérant dans le secteur des services financiers pour qu'elles restent agiles grâce à la technologie

(Boursier.com) — Poly , entreprise mondiale de communication centrée sur les liens humains et la collaboration, a dévoilé les résultats d'un nouveau rapport intitulé "Hybrid Work in Financial Services : Risk or Opportunity ?" pour partager ses conclusions sur l'optimisation de la relation client, la collaboration sur le lieu de travail et la rétention de talents à l'ère du virtuel.

Les analyses du rapport guident les entreprises opérant dans le secteur des services financiers pour qu'elles restent agiles grâce à la technologie et face aux perturbations et aux blocages de l'activité. Le rapport explore comment préserver la culture d'entreprise et la relation client et met en évidence trois défis clés auxquels les entreprises de services financiers doivent être attentives...

Améliorer l'expérience de réunion virtuelle afin de naviguer dans les subtilités de la négociation

Le secteur des services financiers se base sur des relations en face à face. Les fusions et acquisitions à fort enjeu reposent souvent sur des signaux émotionnels subtils et sur le langage corporel autant que sur les chiffres. Améliorez votre expérience de réunion virtuelle en captant davantage de communication non verbale, en améliorant votre apparence professionnelle et en transposant vos compétences générales sur l'écran numérique.

"Les appareils audio et vidéo de qualité professionnelle de Poly permettent de rendre votre apparence nette, suivent intelligemment les mouvements de l'orateur et coupent les bruits de fond pendant la présentation de votre discours" explique Fabrice Berthelot, Regional Director chez Poly.

Appliquer l'approche "toujours, partout" aux visioconférences pour une expérience sans faille

La volatilité accrue des marchés a ébranlé les portefeuilles des clients à un moment où les réunions en personne étaient presque impossibles. Les gestionnaires de patrimoine et les conseillers financiers, soucieux de rétablir les liens tout en respectant les impératifs de sécurité, visent à offrir une meilleure accessibilité pour rassurer les clients et leurs portefeuilles.

"Les rencontres virtuelles doivent être exemptes de bruits de fond et bénéficier d'une image claire et précise afin d'inspirer la confiance et de rassurer les clients et leurs portefeuilles, quel que soit le contexte. La technologie a un rôle clé à jouer pour y parvenir" affirme Fabrice Berthelot, Regional Director chez Poly.

Personnaliser l'expérience client grâce à une technologie centrée sur l'humain pour les agents dans les centres d'appels

Il est désormais impératif d'investir dans l'expérience client numérique pour fidéliser les membres et retenir les employés. Le nouveau modèle d'entreprise doit préserver le service personnel et en face à face comme facteur de différenciation fondamental, tout en répondant aux demandes des agents des centres d'appels pour un meilleur équilibre entre vie professionnelle et vie privée.

"Il est conseillé d'investir dans un logiciel de centre d'appels omnicanal ainsi que dans des casques et des caméras de qualité professionnelle pour permettre aux agents d'être actifs de n'importe où, y compris à la maison dans un environnement anti-bruit avec des solutions optiques de haute qualité" déclare Fabrice Berthelot, Regional Director chez Poly.