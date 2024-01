Piratage : 45 milliards de tentatives par jour chez JP Morgan

Un chiffre qui a doublé en un an...

(Boursier.com) — JP Morgan Chase déjoue désormais les tentatives de hackers d'infiltrer ses systèmes 45 milliards de fois par jour... C'est le double de l'année dernière, a déclaré Mary Callahan Erdoes, qui dirige la division de gestion de la banque.

"Les fraudeurs deviennent plus intelligents, plus avisés, plus rapides, plus sournois, plus espiègles ", a-t-elle précisé. "C'est très dur, ça va devenir de plus en plus difficile et c'est pourquoi prendre une longueur d'avance est vraiment le travail de chacun d'entre nous", a-t-elle expliqué.

Des dépenses en hausse

Avec une montée des tensions géopolitiques à l'échelle mondiale, dans la foulée de l'invasion de l'Ukraine par la Russie il y a presque deux ans, les banques ont fait face à une recrudescence des cyber-incidents. Dans une enquête réalisée en 2023 par KPMG, plus de 70% des dirigeants des banques déclaraient que la cybercriminalité et l'insécurité étaient une préoccupation pressante pour leur organisation.

JP Morgan dépense désormais environ 15 milliards de dollars en technologie chaque année, dans le cadre de ses efforts pour renforcer ses cyberdéfenses. Ce chiffre est en augmentation : la banque avait précédemment déclaré avoir mis 14,3 milliards de dollars sur la table en 2022. Mary Callahan Erdoes a également déclaré que l'entreprise compte près de 62.000 des technologues qui contribuent également à sécuriser ses systèmes.