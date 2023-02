Pharell Williams nouveau directeur artistique chez Louis Vuitton ?

Le célèbre chanteur et producteur américain pourrait succéder à Virgil Abloh, selon le 'Wall Street Journal'.

(Boursier.com) — Louis Vuitton serait en pourparlers avec Pharrell Williams pour faire du musicien, qui est aussi producteur et styliste, son prochain directeur artistique homme, selon les informations du 'Wall Street Journal'. Si la rumeur se confirmait, il succèderait à Virgil Abloh, décédé en novembre 2021.

Pharell Williams, 49 ans, originaire de Virginia Beach en Virginie, s'est fait connaître à la fin des années 90 en tant que membre du duo de production hip-hop The Neptunes, et a connu depuis la célébrité avec de multiples collaborations, et des tubes comme "Happy" ou "Blurred Lines".

Multiples collaborations

Le 'WSJ' rappelle que Pharell Williams a déjà collaboré en 2008 avec Louis Vuitton et son ancien directeur artistique Marc Jacobs, sur une série de créations de bijoux et de lunettes de soleil. "Pour moi, Vuitton est une école", avait déclaré le chanteur à l'époque. D'autres collaborations ont suivi avec des poids lourds de la mode comme Diesel, Chanel et Moncler. Pharell Williams a également travaillé avec Adidas pendant près d'une décennie sur une ligne de vêtements et de chaussures.

La stratégie de LVMH consistant à travailler avec des personnalités connues contraste avec les choix d'embauche plus traditionnels faits récemment par Kering, l'un de ses grands rivaux de l'industrie du luxe. Fin janvier, sa marque phare Gucci a choisi Sabato de Sarno, un designer italien peu connu qui auparavant a travaillé chez Valentino, pour devenir le directeur de la création de la maison italienne.