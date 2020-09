ParionsSport sponsorise 100 clubs de football amateurs pour la saison 2020-2021

ParionsSport sponsorise 100 clubs de football amateurs pour la saison 2020-2021









Il s'agit d'un minimum de 5 clubs par région. Près de 3.700 clubs ont répondu à l'appel à candidatures...

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Faisant suite à l'appel à candidatures lancé en juillet dernier, ParionsSport, la marque de paris sportifs de FDJ, a communiqué le nom des 100 clubs amateurs lauréats qui vont être sponsorisés lors de la saison 2020-2021. Il s'agit d'un minimum de 5 clubs par région. Près de 3.700 clubs ont répondu à l'appel à candidatures...

Au-delà des engagements historiques de FDJ dans le sport professionnel, le Groupe poursuit son ancrage et ce auprès du football amateur. Avec plus de 28.000 points de vente sur tout le territoire, il est naturel pour ParionsSport de devenir sponsor de clubs de football amateur présents dans toute la France.

Les 100 clubs amateurs soutenus (équipes féminines ou masculines, senior) recevront en dotation un ensemble équipementier complet composé en outre d'une quinzaine de maillots "domiciles" et "extérieurs" personnalisables avec les couleurs et le logo du club, d'une trentaine de chasubles floqués ParionsSport.

Les clubs seront par ailleurs accompagnés tout au long de la saison notamment par différentes animations dédiées et leurs informations seront relayées sur les canaux ParionsSport.

Acteur historique

Le Comité de sélection de l'opération était composé de Smaïl Bouabdellah ambassadeur ParionsSport, d'acteurs du football professionnel, de représentants de SpaceFoot, du Fondaction du Football et de FDJ.

Depuis 40 ans, le groupe FDJ est un acteur historique du sport français. FDJ contribue au budget de l'Agence nationale du sport (ANS) et est Partenaire Officiel des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024.

Le Groupe soutient le sport de haut niveau depuis 1991... A travers son programme "Challenge", il a accompagné plus de 400 athlètes de haut niveau, qui ont remporté 162 médailles olympiques et paralympiques.

En 2019, FDJ a souhaité renforcer ce soutien et a lancé "La FDJ Sport Factory", un collectif de 27 athlètes de haut niveau qui sont accompagnés dans leur préparation aux grandes échéances olympiques et paralympiques de 2021, 2022 et 2024, mais également dans leur parcours de formation et de reconversion.

FDJ est partenaire de fédérations de sports collectifs (basket-ball, handball). Opérateur de paris sportifs depuis 1985, le Groupe est également partenaire de deux clubs de Ligue 1 (Olympique Lyonnais et Olympique de Marseille) et partenaire exclusif de la NBA en France sur le secteur des paris sportifs, à travers sa marque ParionsSport.

FDJ est par ailleurs un acteur historique du cyclisme en France, engagé auprès de ses deux équipes professionnelles : l'équipe cycliste féminine FDJ - Nouvelle-Aquitaine - Futuroscope et l'équipe cycliste masculine Groupama-FDJ.

Liste régionalisée des clubs de football lauréats

Auvergne-Rhône-Alpes : Aix FC, AS Craponne, AS St Martin en Haut, AS Véore Montoison, ASVEL Football, Chambery Savoie Football, CS Vaulxois, DOMTAC FC, FC Ballaison, FC Lyon, FC Ste Foy les Lyon Feminine, MOS3R FC, US Millery Vourles, Lagnieu, Moulins Yzeure.

Centre-Val de Loire : AS Chapelloise, SMOC Football, Sporting Club Azay Cheillé, Jargeau Saint Denis, US Beaugency VL.

Bourgogne-Franche-Comté : AS Ornans, FC Montfaucon Morre Gennes la Véze, AS Baume-les-Dames, FC MorteauMontlebon, Poligny Grimont football club.

Bretagne : JA Pipriac, JA Balaze, Eskouadenn Brocéliande, US Fouesnant, Plouhinec FC.

Corse : Oriente FC, Football Jeunesse Etoile Biguglia, FC Bastia Borgo, Afa Football Association, Entente Gallia Sines.

Grand Est : FC Seltz, US Raon l'Etape, FA Illkirch Graffenstaden, US Forbach Football, Jarville Jeunes Football, FC Schaffhouse/Zorn.

Ile de France : FC Jouy-Le-Moutier, AFGC (Association Football Garenne Colombes), CO Les Ulis, Sainte Geneviève Sports Football, CS Bretigny Football, SFC Neuilly-sur-Marne, Sevres Football Cub, Racing Club Pays Fontainebleau, Racing football club d'Argenteuil, AS Saint Ouen L'Aumône, AS Chatou Football, OFC Couronnes, Pierrefitte FC, Gâtinais Val de Loing FC, Club sportif portugais d'Antony, ACBB.

Hauts-de-France : US Pont-Sainte-Maxence, Sporting Club de Douai, Iris Club Lambersart, JS Cambron, Calais Beau Marais Football, FAN96.

Normandie : FC Le Trait Duclair, CSS Municipaux Le Havre, AS Trouville-Deauville, CS Carentan, Agneaux Football Club, US Andaine.

Nouvelle-Aquitaine : Stade Ruffecois, RC de Bordeaux Metropole, FC Lescarien, ESA Brive, US Bessines Morterolles, FC Roullet, Olympique Larchois.

Occitanie : Balma Sporting Club, EFC Beaucairois, Grenade FC, Football club Bagnols Pont, Blagnac FC.

Pays de la Loire : USN Spay, USBL Football (Les Lucs sur Boulogne), Verrie Saint-Aubin VDS, AS Bourny Laval, Stade Olympique du Maine.

Provence-Alpes-Côte d'Azur : Entente Sportive Sud Luberon, Luynes Sports, Entente Pivotte Serinette Toulon, FC Septemes, Burel FC, AC Port de Bouc, AC Le Pontet Vedene, Aubagne FC, CA Plan de Cuques, Stade Marseillais Université Club, Caumont Football Club, Racing Club de Provence, US Val D'Issole, Racing Club de Grasse.