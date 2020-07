ParionsSport lance un appel à candidatures pour soutenir des équipes de football amateurs

ParionsSport lance un appel à candidatures pour soutenir des équipes de football amateurs









Les clubs peuvent déposer leur dossier de candidature sur la plateforme www.parionssportavoscotes.fr jusqu'au 15 août 2020.

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — ParionsSport lance aujourd'hui un appel à candidatures auprès des clubs de football amateurs français. La marque de paris sportifs de FDJ a, en effet, pour objectif de soutenir une centaine d'équipes françaises seniors, masculines ou féminines, pour la saison 2020-2021 (au minimum cinq clubs par région).

Au-delà des engagements historiques de FDJ aux côtés du sport professionnel, le groupe poursuit son ancrage au coeur du football amateur... Avec plus de 28.000 points de vente et autant de rendez-vous des amateurs de football, il est naturel pour ParionsSport de devenir sponsor de cent clubs français.

Pour Smaïl Bouabdellah, ambassadeur de ParionsSport et parrain de l'opération : "Parce que nous venons tous du football amateur, je suis très fier de soutenir les projets de ParionsSport, qui accompagne les clubs dans leur développement. C'est un engagement fort pour les joueurs, pour les passionnés et tous les bénévoles."

Un sponsoring complet

ParionsSport accompagnera le développement de ces clubs amateurs grâce à une dotation comprenant quinze maillots "domicile" et "extérieur" ainsi que trente chasubles floqués ParionsSport, quinze shorts, quinze paires de chaussettes et une tenue de gardien de but. C'est donc 9.300 équipements qui seront remis aux clubs lauréats...

De plus, tout au long de la saison, ParionsSport accompagnera les clubs sponsorisés via différentes activations et relaiera leur actualité.

Un comité de sélection, composé de représentants de FDJ, de Smaïl Bouabdellah ambassadeur de ParionsSport, d'acteurs du football professionnel, de SpaceFoot, et du Fondaction du Football, annoncera fin août 2020 les cent équipes lauréates pour la saison 2020-2021.

A propos de l'engagement de FDJ dans le sport

Depuis 40 ans, le groupe FDJ est un acteur historique du sport français. FDJ contribue au budget de l'Agence nationale du sport (ANS) et est partenaire officiel des Jeux olympiques et paralympiques de Paris 2024. Le groupe soutient le sport de haut niveau depuis 1991. A travers son programme "Challenge", il a accompagné plus de quatre cents athlètes de haut niveau, qui ont remporté cent soixante-deux médailles olympiques et paralympiques. ..

En 2019, FDJ a souhaité renforcer ce soutien et a lancé " La FDJ Sport Factory ", un collectif de vingt-sept athlètes de haut niveau qui sont accompagnés dans leur préparation aux grandes échéances olympiques et paralympiques de 2020, 2022 et 2024, mais également dans leur parcours de formation et de reconversion.

FDJ est partenaire de fédérations de sports collectifs (basket-ball, handball). Opérateur de paris sportifs depuis 1985, le Groupe est également partenaire de deux clubs de Ligue 1 (Olympique Lyonnais et Olympique de Marseille) et partenaire exclusif de la NBA en France sur le secteur des paris sportifs, à travers sa marque ParionsSport.

FDJ est, par ailleurs, un acteur historique du cyclisme en France, engagé auprès de deux équipes professionnelles : l'équipe cycliste féminine FDJ - Nouvelle-Aquitaine - Futuroscope et l'équipe cycliste masculine Groupama - FDJ.