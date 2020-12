Panne Google : Youtube, Gmail et Drive hors service

Panne Google : Youtube, Gmail et Drive hors service









De nombreux services du géant américain sont impactés par un incident majeur ce lundi...

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Un lundi difficile pour Google... La majorité des services du géant américain sont impactés par un incident majeur ce lundi. Certains d'entre eux sont de nouveau accessibles depuis 13h30 environ (heure française) avec encore des bugs. C'est notamment le cas de la boîte mail Gmail ou encore la plateforme de streaming Youtube.

Sur sa page d'état de ses services, Google recense une vingtaine de services en panne, touchant notamment Analytics, Doc, Blogger en plus de de l'ensemble des applications Google Workplace comme Agenda ou encore Drive.

Selon le site indépendant "Down Detector", qui recense tous les signalements des utilisateurs sur les pannes de services, cette panne concernerait essentiellement l'Europe où le nombre de remontées d'erreurs est le plus important.

Les causes de l'incident pas encore connues

Les dysfonctionnements touchent également plusieurs villes américaines et des villes en Australie ou encore le Japon. Sur Twitter, les internautes signalent également différents incidents et se questionnent sur l'origine du problème, alors que le géant américain n'a pas encore dévoilé les causes de la panne.

D'après @Bardylette qui a fait quelques tests, il semblerait que cela vienne des serveurs d'authentification. En navigation privée (ou sans connexion), les services sont accessibles. https://t.co/X6i5edbAB8 — Numerama (@Numerama), via Twitter

Selon le site 'Numerama', qui cite un internaute qui a fait quelques tests, "il semblerait que cela vienne des serveurs d'authentification. En navigation privée (ou sans connexion), les services sont accessibles".

"Nous sommes au courant que nombre d'entre vous ont des difficultés à accéder à YouTube - notre équipe travaille dessus", indique pour sa part la plateforme de vidéos YouTube sur son compte Twitter. Selon "DownDetector", plus de 12.000 utilisateurs de YouTube sont concernés par la panne, notamment aux Etats-Unis, en Grande-Bretagne et en Inde.

Déjà une panne géante cet été

Fin août, plusieurs services très utilisés de Google avaient déjà été perturbés dans le monde en raison d'une panne mondiale qui avait duré plusieurs heures, comme l'avait indiqué le géant technologique américain. De nombreux utilisateurs rencontraient des difficultés, notamment pour se connecter et envoyer des mails. D'autres services G Suite, dont Google Drive, Docs, Chart, Keep, Voice, Meet et Groupes, avaient également été impactés.

Avec plus de 1,5 milliard d'utilisateurs dans le monde, Gmail s'est imposé comme un outil de communication essentiel pour les particuliers et les entreprises. Lorsqu'une telle panne survient, tout en sachant que la messagerie est largement utilisée dans un cadre professionnel, elle peut ainsi paralyser des secteurs entiers...