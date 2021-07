Panne des numéros d'urgence : le gouvernement épingle la lenteur d'Orange

L'opérateur a tardé à comprendre les causes de la panne et à informer les autorités de son ampleur, selon le rapport du gouvernement publié jeudi.

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Trop de lenteur... Le gouvernement a rendu ce jeudi son rapport sur la panne géante qui a affecté les numéros d'urgence le 2 juin dernier, empêchant des milliers d'appels aux numéros 15, 17, 18 et 112 d'aboutir pendant plusieurs heures, et semant la panique.

"Il apparaît clairement à la lecture du rapport qu'il y a eu des insuffisances de la part de l'entreprise", a déclaré le secrétaire d'Etat au numérique, Cédric O, pendant une présentation du rapport à la presse. Orange aurait pu se montrer plus efficace dans deux domaines : "D'une part dans les processus et conditions qui ont entouré la mise à jour ayant entraîné la défaillance des infrastructures, et à partir de ces défaillances la panne de numéros d'urgence ; d'autre part dans la gestion de la crise elle-même", a souligné Cédric O.

Pas de gestion spécifique des numéros d'urgence

Les enquêteurs de l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information (ANSSI) ont constaté qu'Orange ne dispose pas d'un système de gestion spécifique des numéros d'urgence, dont l'opérateur a la responsabilité légale, malgré le caractère sensible de ces appels.

Ils relèvent aussi dans le rapport un défaut de réaction de la part d'Orange, qui a tardé "dans la compréhension pleine et entière des effets du dysfonctionnement sur les services d'urgence, ce qui a affecté la remontée d'informations en interne ainsi que vis-à-vis des autorités publiques".

Un bug dans les logiciels

Concernant l'origine de la panne, le rapport confirme les conclusions d'une enquête interne d'Orange, qui avait conclu le mois dernier à un "bug dans les logiciels des 'calls servers'".

Le rapport précise qu'une opération visant à permettre une augmentation des capacités d'appels a déclenché un bug logiciel préexistant sur des équipements de la société Italtel. Ce bug "a ensuite bloqué les équipements et les a rendus incontrôlables", soulignent les enquêteurs.

L'Arcep va enquêter

Le gouvernement va demander dans les prochains jours à l'Arcep, l'autorité de régulation des télécoms, de se pencher sur les défaillances d'Orange, a déclaré Cédric O.

Le cadre légal de la gestion des numéros d'urgence va être renforcé, a ajouté le ministre. Le rapport recommande dans le même temps à Orange de "se préparer à faire face de façon efficace et rapide à ce type de crises" et de "prévenir de nouvelles pannes analogues".

L'opérateur a pris acte des conclusions du rapport et s'est engagé à mettre en oeuvre ses recommandations. "Orange s'est engagée à revoir ses process et son organisation, en lien avec les services de l'Etat, sur la gestion des numéros d'urgence conformément aux recommandations de l'inspection générale du groupe et de l'ANSSI", a dit la société.