Orange : des forfaits mobiles en hausse de 1 à 2 euros

L'opérateur monte ses prix pour faire face à la hausse des coûts de l'énergie.

(Boursier.com) — L 'inflation touche aussi les télécoms et chez Orange, les abonnés avec un forfait mobile verront bientôt leur facture augmenter. Christel Heydemann, la directrice générale de l'opérateur, a annoncé vendredi une hausse des prix et une baisse de l'offre sociale. "Nous avons pris la décision de baisser le tarif de nos offres sociales. On a un tarif à 15,99 euros qui était avant à 20 euros pour l'internet, le mobile et la télé", a-t-elle détaillé. En parallèle, "on va aussi devoir augmenter de 1 à 2 euros nos forfaits, comme le font d'ailleurs la plupart des opérateurs", a-t-elle expliqué sur RTL.

Coût de l'énergie

"On a plus de 100% de hausse des coûts de l'énergie, car nos réseaux sont alimentés par l'électricité. On ne répercute pas l'intégralité des hausses des coûts que nous avons mais on est contraint de le faire", a-t-elle ajouté. Tous les clients auront la possibilité de la refuser en résiliant leur contrat, a précisé Christel Heydeman, rappelant que la France bénéficie des tarifs les plus faibles en Europe pour la téléphonie mobile.

Le prix de vente de l'électricité fournie aux clients professionnels en France devrait grimper de 84% en moyenne annuelle en 2023, selon les chiffres des fournisseurs d'électricité réunis par l'Insee. L'institut de la statistique précise que cette augmentation ne prend pas en compte les aides du gouvernement. En comparaison, la hausse avait été de 21% en 2022.