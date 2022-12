Opera sécurise les cryptomonnaies avec Web3 Guard

Mode d'emploi !

(Boursier.com) — Dans un contexte qui n'a jamais été aussi difficile pour Web3 depuis des années, la société norvégienne Opera rend l'exploration du Web3 plus sûre que jamais avec le lancement de Web3 Guard - une suite de fonctions de sécurité du navigateur conçues pour protéger l'expérience de navigation des utilisateurs du Web3.

Ces fonctionnalités sont disponibles dès aujourd'hui dans le Crypto Browser d'Opera, améliorant considérablement la sécurité pour ses utilisateurs...

La crypto a connu une année particulièrement difficile avec de nombreuses fraudes et attaques qui ont entraîné des pertes record pour les investisseurs en crypto-monnaies. De graves piratages de réseaux et des escroqueries ont entraîné la disparition d'environ 4,3 milliards de dollars de fonds en crypto-monnaies en 2022. Des données récentes de Solidus Labs montrent que 15 nouvelles escroqueries en crypto-monnaies sont observées chaque heure.

Les navigateurs actuels que la plupart des gens utilisent ne sont pas conçus pour gérer la complexité du Web3", a déclaré Danny Yao, chef de produit senior chez Opera. Avec cette version, nous faisons un grand bond en avant avec des fonctionnalités de sécurité dédiées qui permettent aux gens d'utiliser les applications Web3 de manière plus sûre.

Se prémunir contre les Dapps malveillantes et les attaques de phishing

Avec l'Opera Crypto Browser, vous pouvez naviguer sur les Dapps aussi facilement qu'en accédant à n'importe quel site Web2. Mais comment savoir si une Dapp donnée est sûre à utiliser ? L'un des principaux composants de Web3 Guard est Dapp Check, qui recherche les risques de sécurité connus associés aux applications décentralisées (Dapps). Il vérifie notamment si elle contient du code suspect, si elle a été créée par un propriétaire malveillant ou si elle a été auditée. Cette vérification aidera les utilisateurs à évaluer si une application décentralisée a été compromise ou si elle a été mise en place pour inciter les utilisateurs à lui faire confiance...

Une autre caractéristique est la vérification de l'hameçonnage de la phrase d'amorçage, conçue pour protéger les utilisateurs contre les attaques dites de seed phrase phishing. Ces attaques ciblent souvent les phrases d'amorçage et les clés privées des utilisateurs, qui sont parmi les éléments les plus essentiels de tout portefeuille de crypto-monnaies et qui peuvent être utilisés pour obtenir un accès complet aux actifs numériques d'un utilisateur. Les attaques de phishing par phrase d'amorçage sont l'un des moyens les plus courants de compromettre les informations d'identification Web3, entraînant des pertes de plusieurs millions de dollars.

Dans le cadre de ces contrôles, Web3 Guard analyse les pages web à la recherche de signes révélateurs d'un exploit, tels que les mots-clés et les propriétés de phishing les plus courants, sans compromettre la vie privée ou les données personnelles des utilisateurs.

La plupart des outils de sécurité Web3 actuellement disponibles ont des interfaces utilisateur complexes et des messages difficiles à comprendre, ce qui n'aide pas les utilisateurs", a précisé Danny Yao. De plus, le fait de devoir télécharger des extensions de sécurité tierces augmente le risque de télécharger des logiciels malveillants.

"Déverrouiller" la valeur du Web3

D'autres améliorations apportées au Crypto Browser comprennent un vérificateur d'adresses malveillantes dans Opera Crypto Wallet, qui compare les adresses des destinataires à une liste d'agents malveillants connus et avertit les utilisateurs si une activité suspecte est détectée. Le navigateur permet également d'activer HTTPS partout, ce qui apporte une couche supplémentaire de protection et garantit que les sites web visités utilisent les protocoles de cryptage appropriés.

Opera Crypto Browser devient également plus sûr avec l'introduction de VPN Pro. Le VPN Pro d'Opera est une alternative premium au VPN gratuit du navigateur et est alimenté par 3.000 serveurs dans le monde entier. Les utilisateurs de VPN Pro peuvent sécuriser jusqu'à six appareils distincts et activer la protection complète de l'appareil, ce qui leur permet de naviguer à l'abri des regards indiscrets...

Support pour Binance Connect P2P, MultiversX et Unstoppable Domain

En outre, le navigateur Opera Crypto intègre désormais la prise en charge des jetons MultiversX et NEAR dans l'Opera Crypto Wallet, la prise en charge des paiements P2P Binance Connect pour rendre les crypto-monnaies plus accessibles aux utilisateurs des marchés émergents, ainsi que la prise en charge des domaines du 'top level' et l'envoi et la réception de crypto-monnaies à l'aide de Unstoppable Domains.