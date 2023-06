Octave Klaba, la Banque des Territoires et Synfonium signent le contrat d'acquisition pour Qwant

Une étape clé pour la construction d'un champion européen des services basés sur le cloud.

(Boursier.com) — A la suite des discussions exclusives lancées en avril dernier pour la vente des 100% des actions de Qwant, un accord a été trouvé autour de la signature d'un contrat d'acquisition de la société. L'opération sera finalisée dans les semaines à venir...

Octave Klaba, président et actionnaire majoritaire de SHADOW, la Banque des Territoires (groupe Caisse des Dépôts), premier actionnaire de Qwant, et Synfonium, leur entité commune, annoncent la signature d'un contrat d'acquisition de 100% des actions de Qwant, avant une finalisation de l'opération dans les semaines à venir.

Cette annonce est une étape clé dans la réalisation des objectifs de Synfonium, une structure, annoncée en avril dernier, qui vise à offrir aux consommateurs et aux entreprises un accès transparent aux meilleurs services de collaboration européens basés sur le cloud, y compris le remote computing, le stockage sur le cloud, les fonctions de moteur de recherche, de vidéoconférence, et bien d'autres applications. Ce qui lui permettra de disposer d'une suite collaborative européenne complète, compétitive avec les offres des grands acteurs internationaux.

Stratégie en place

Synfonium va dans un premier temps inclure SHADOW et l'ensemble de ses offres - PC dans le cloud avec Shadow PC, Android avec Genymobile, et application de stockage avec Shadow Drive - ainsi que, une fois l'opération d'acquisition finalisée, Qwant et son moteur de recherche innovant tourné en priorité vers le respect de la vie privée de ses utilisateurs...

À l'avenir, Synfonium prévoit d'ajouter d'autres services à la plateforme par l'intermédiaire d'une combinaison de développements internes, d'acquisitions supplémentaires et de partenariats avec des entreprises qui partagent sa vision et ses valeurs, en tirant parti des mérites techniques des meilleures solutions logicielles européennes et de l'innovation offerte par les communautés de logiciels libres...

A terme, Synfonium deviendra ainsi une plateforme permettant d'accéder à différentes services cloud proposées dans le cloud par acteurs de l'écosystème européen. Synfonium sera détenue à 75% par Octave et Miroslaw Klaba au travers de leurs sociétés respectives Jezby Ventures et Deep Code, tandis que la Banque des Territoires (Groupe Caisse des dépôts) détiendra une participation de 25%...

Olivier Sichel, Directeur général de la Banque des Territoires, directeur général délégué de la Caisse des dépôts, indique que "depuis 6 ans, la Banque des Territoires apporte son soutien, notamment financier, au développement du moteur de recherche européen Qwant qui veille à respecter les données et la vie privée des utilisateurs. Aujourd'hui, la Banque des Territoires se félicite de la perspective d'intégration de Qwant au sein de la plateforme de services cloud européenne ouverte Synfonium. En investissant dans Synfonium, la Banque des Territoires apporte son plein soutien au développement de la principale plateforme numérique européenne ouverte qui proposera de multiples services numériques innovants respectueux des valeurs européennes".

Octave Klaba, Président de SHADOW, Fondateur d'OVHCloud, précise que "l'un des rôles de Synfonium est d'intégrer tout l'écosystème de la tech européenne dans l'aventure, afin de créer la masse critique d'utilisateurs et de clients B2C & B2B permettant de rendre visible toutes ces propositions made in Europe, aussi bien sur le moteur de recherche, la suite collaborative ou le social login, des services gratuits comme payants. Le chemin sera long et complexe, mais il y a une vraie attente pour une plateforme cloud SaaS qui respectent nos valeurs et nos lois européennes. Au lieu de dire que c'est impossible comme beaucoup le font, que l'on n'a pas assez de moyens, nous on va essayer. Je compte sur le soutien de l'écosystème pour bâtir cette plateforme !"