Obsolescence programmée : l'association Hop porte plainte contre Apple

(Boursier.com) — L 'association Halte à l'Obsolescence Programmée (HOP) a déposé une plainte à l'encontre d'Apple pour des pratiques limitant les possibilités de réparation des produits pour les réparateurs non-agréés. "Dans de nombreux cas documentés dans la plainte, des dysfonctionnements sont constatés dans les cas où l'appareil est réparé avec une pièce, même identique et d'origine, non autorisée par les logiciels d'Apple", écrit HOP dans un communiqué.

HOP accuse ainsi le fabricant de smartphones de désavantager la réparation indépendante ou le reconditionnement, "au profit de la vente de smartphones neufs ou de la réparation captive, à des prix souvent dissuasifs pour le consommateur".

Nouvelle plainte 🔴 L'association HOP a déposé aujourd'hui une plainte à l'encontre du groupe #Apple pour obsolescence programmée et entraves à la réparation. Une pratique est notamment visée, celle de la sérialisation. Notre communiqué 👇https://t.co/34SQE7M2nE >— HOP (@HalteOP), via Twitter

Loi anti-gaspillage

La plainte déposée par HOP apporte une démonstration de près de soixante pages permettant de poursuivre Apple de plusieurs chefs d'inculpation : pratiques commerciales trompeuses (notamment via le défaut d'information du consommateur) et de délits assimilés à de l'obsolescence programmée.

"La plainte s'attarde notamment sur les nouveaux délits mis en place par la loi Anti-Gaspillage pour une Economie Circulaire (2020), en dénonçant les entraves à la réparation et au reconditionnement hors circuits agréés et les entraves à l'accès aux pièces détachées et aux informations, y compris logiciel, permettant la réparation d'un iPhone (art. L. 441-3 et L. 441-4 du Code de la consommation). La loi française interdit de réduire délibérément la durée de vie d'un produit pour en augmenter le taux de remplacement

Déjà poursuivi en 2020 Apple à la suite d'une plainte de l'association de protection de l'environnement, Apple avait accepté de payer 25 millions d'euros en 2020, pour avoir omis d'informer les utilisateurs d'iPhone que les mises à jour du système d'exploitation pouvaient ralentir le fonctionnement de l'appareil.