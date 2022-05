Nouvelle édition de l'événement 'Thales Media Day' dédié à la cybersécurité

Le Thales Media Day, c'est l'occasion d'en savoir plus sur les défis et les opportunités qu'offre la cybersécurité dans les secteurs de l'identité, des infrastructures critiques, de l'aérospatial, de la défense, de la mobilité, de la santé...

(Boursier.com) — Le groupe Thales, leader de la cybersécurité et de la protection des données, organise le 31 mai prochain à l'attention des médias, une nouvelle édition de son événement Thales Media Day dédié à la cybersécurité.

La crise sanitaire a mis en évidence la nécessité d'une transformation numérique sécurisée comme facteur de résilience, quelle que soit l'industrie ou le secteur concerné. En effet, au cours des 12 derniers mois, le nombre de cyberattaques a explosé (+150%) et les types de menaces sont en constante évolution. Il est donc aujourd'hui essentiel d'améliorer notre connaissance et notre compréhension des cyberattaques afin de lutter efficacement et collectivement contre cette menace.

Patrice Caine, Président-directeur général de Thales et Guillaume Poupard, directeur général de l'ANSSI, l'agence française de sécurité des systèmes d'information livreront leur approche de la cybersécurité dans ce contexte aux côtés d'experts de Thales et de spécialistes de la cybersécurité tels que (ABI Research, Agence Spatiale Européenne, European Cybersecurity Organisation, Google, Renault).

Le Thales Media Day, c'est l'occasion d'en savoir plus sur les défis et les opportunités qu'offre la cybersécurité dans les secteurs de l'identité, des infrastructures critiques, de l'aérospatial, de la défense, de la mobilité, de la santé ou encore de l'industrie.

Les 4 pôles du Thales Media Day

Identité, Infrastructures Critiques, Mobilité et Travail à domicile.

Pôle Identité

"Sécuriser mon identité numérique"

Fournir à chacun une identité numérique sécurisée devient essentielle pour moderniser les États et dématérialiser les services publics (permis de conduire, immatriculation du véhicule, informations médicales, etc.). Aujourd'hui, l'Australie et la Floride utilisent déjà ce type de solution. D'ici septembre 2023, tous les pays membres de l'UE devront procurer un portefeuille d'identité numérique à leurs ressortissants qui le souhaitent. Le portefeuille d'identité numérique Thales appartient à la nouvelle génération de l'ID mobile. Il héberge sur smartphone, en toute sécurité, l'ensemble des pièces d'identité numériques de son propriétaire.

Pôle Infrastructures Critiques

"Renforcer la cyber-résilience des Technologies Opérationnelles (OT) telles que celles des usines"

Les cyberattaques contre les cibles du secteur des services publics et de l'énergie ont augmenté de 32% en 2021 et cette tendance devrait s'accentuer... Thales, en partenariat avec le National Digital Exploitation Centre (NDEC) situé dans le Pays de Galle au sein du Thales Ebbw Vale, dispose d'un centre de formation dédié à la cyber sécurité. Le NDEC permet de mettre en évidence la vulnérabilité des systèmes de contrôle industriels face aux cyberattaques, notamment au sein des infrastructures nationales critiques. En plus de travailler avec de grands clients/partenaires mondiaux, le NDEC soutient les PME et la recherche universitaire galloises, ce qui permet à Thales de disposer d'un fort ancrage dans les " Tech Valleys " du sud du Pays de Galles.

Simuler des cyber attaques sur des infrastructures majeures pour mieux comprendre les risques

Les cyberattaques sont redoutées par les infrastructures sensibles : les utilisateurs ne peuvent plus accéder à leurs services numériques habituels et généralement, un paiement anonyme en ligne leur est demandé pour que l'accès soit rétabli. Pour appuyer efficacement nos clients face à la menace cyber, nos experts Thales ont élaboré une offre de formation complète, Thales Train & Experiment, basée sur la pratique en immersion et en situation réelle. Dans ce cadre, Thales avec son partenaire Diatem proposent un entrainement sur un jumeau numérique réaliste d'un port maritime, où les cybercriminels vont violer l'ensemble du système et causer des dommages et des pertes économiques. Les équipes Thales Train & Experiment collaborent avec des cyberlaboratoires et des académies dans le monde entier. Les cyber labs et académies capitalisent sur une Cyber Range - Powered by DIATEAM - un environnement virtuel qui permet aux organisations de simuler des cyber crises et des cyber attaques réalistes. Accessible partout dans le monde, elle est particulièrement adaptée pour les acteurs de secteurs sensibles (gouvernements, défense, industries...) mais aussi pour les scientifiques dans le cadre de leurs recherches.

Détecter des attaques cyber sur des systèmes spatiaux

Les activités humaines sur Terre sont de plus en plus dépendantes des systèmes spatiaux pour les communications, la navigation, les prévisions météorologiques, la surveillance du climat, la gestion des pêches, la production agricole... Les satellites sont des infrastructures critiques et l'analyse des cyberattaques récentes montre qu'elles ont un impact direct sur la vie des citoyens et sur d'autres infrastructures critiques - perte du signal GPS, perte des communications, etc. Thales et Thales Alenia Space proposent des solutions qui permettent de détecter des attaques cyber sur des systèmes spatiaux.

Apporter la cyberfurtivité aux entreprises grâce à la technologie Darknet

L'exposition des services sur Internet est la cause de plus d'1/3 des compromissions des systèmes d'information. Avec les cyber-attaques et leurs problématiques, la cyberfurtivité est la clé pour sécuriser les applications des entreprises et des organisations, le tout avec une utilisation éthique de la technologie darknet. La startup interne Chimere by Thales a développé une solution de cybersécurité, en utilisant la technologie darknet dans le but de cacher les services et les applications aux yeux des hackers.

Pôle Mobilité

"Interagir avec votre voiture via une clé numérique installée sur un smartphone"

Les voitures sont plus connectées que jamais et l'écosystème automobile mondial évolue rapidement vers la mobilité intelligente. La cybersécurité et la simplicité d'utilisation sont donc toujours plus importantes. C'est pourquoi Thales propose une solution sécurisée de bout en bout pour les acteurs du secteur automobile cherchant à mettre en oeuvre la dernière spécification en matière de clés numériques du Car Connectivity Consortium. Grâce aux clés numériques Thales, on peut désormais verrouiller/déverrouiller son véhicule ou encore démarrer son moteur très facilement et de façon entièrement sécurisée via son smartphone ou tout autre appareil mobile.

Connectivité cybersécurisée des aéronefs

Les cyberattaques visant les compagnies aériennes sont de plus en plus nombreuses, 775 en 2020, contre 45 en 2019. En parallèle, les avions sont de plus en plus connectés pour permettre de nouvelles fonctionnalités comme le téléchargement à distance. Or c'est aussi la porte ouverte aux cybermenaces. Le cyberdétournement d'avion est-il déjà une réalité, ou encore une fiction ? Face à ces menaces, les acteurs du secteur du transport aérien s'engagent dans une révolution numérique dont la cybersécurité est la clé de voûte. Thales place la cybersécurité aéronautique au coeur des réseaux et des applications de demain. Avec sa nouvelle solution Aviocast, bien plus qu'un produit pour les nouvelles opérations aériennes, Thales propose un service complet de maintien des avions en condition de sécurité.

Pôle Travail à domicile

Nouvelle solution Thales de travail collaboratif dans le cloud, pour travailler sur des sujets "Diffusion Restreinte"

Avec la croissance des besoins de travail collaboratif autour de données sensibles sur le cloud, offrir les outils nécessaires avec le meilleur niveau de sécurité devient un enjeu majeur pour l'avenir des entreprises et des collectivités.

Sécurisation du télétravail et chiffrement de la donnée

Les cyberattaques sont de plus en plus nombreuses et ont même augmenté pendant la pandémie... Le travail à distance et la transformation cloud ont déplacé les risques de sécurité au-delà du périmètre informatique d'une entreprise. Les données sensibles sont désormais réparties dans des services et applications basés sur le cloud, auxquels les employés peuvent accéder de n'importe où. Thales aide les entreprises à sécuriser et à contrôler l'accès aux données et aux applications, pour tout utilisateur et en tout lieu, via une bonne gestion de clés de chiffrement et une protection accrue de l'identité, qui permettent aux employés, de travailler à distance et en toute sécurité avec une plateforme cloud de collaboration.

